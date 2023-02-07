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Enkaz altında yaşam mücadelesi 40 saat sürdü: Aysima'dan güzel haber geldi

Malatya'da enkaz altında kalan 12 yaşındaki Aysima, 42 saat sonra enkaz altından kurtarıldı. İtfaiye ekiplerinin kurtardığı çocuk, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
21:22 . 7/02/2023 Salı
AA
12 yaşındaki Aysima kurtarıldı.

12 yaşındaki Aysima kurtarıldı.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde arama kurtarma çalışmalarına destek vermek amacıyla Elazığ'dan Malatya'ya giden itfaiye ekipleri, yıkılan binanın enkazından 12 yaşındaki Aysima Yılmaz'ı 40 saat sonra kurtardı.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgedeki arama kurtarma çalışmalarına, Elazığ Belediyesi İtfaiye ekipleri de destek veriyor.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu Ciritpınar Mahallesi'nde çöken Zorlu Apartmanı'nın enkazından 12 yaşındaki Aysima Yılmaz kurtarıldı.

Enkaz altından yaklaşık 40 saat sonra yaralı olarak çıkarılan kız çocuğu, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.



#Aysima
#Malatya
#Deprem
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