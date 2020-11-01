Enkaz altındaki canlar kurtarılmadan siyasi provokasyona başladılar

"Ben kedi sesi yapayım, siz de içeriye köpek gönderin beni bulsun" diyen Buse, enkazdan 9,5 saat sonra çıkartılmıştı.

İzmir'de geçtiğimiz cuma meydana gelen ve Ege ile Akdeniz Bölgesi'nde de hissedilen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından enkaz altında kalanların kurtarılması ve depremzedelerin ihtiyaçlarının giderilmesi için çalışmalar devam ediyor.

Enkazın dumanı kalkmadan provokasyona başladılar

Depremin ilk dakikalarından itibaren vatandaşlar yakınlarının kurtarılması ve onlardan haber alabilmenin peşine düşerken, bazı isimler ve medya kuruluşları ise gerçeği yansıtmayan görsel ve söylemler üzerinden algı operasyonu yaptı.

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Bakanlar bölgeye gitmişti

Depremin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve eski başbakanlardan AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, bölgeye giderek enkaz alanında incelemede bulundular ve depremzedelere moral verdiler.

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GÜNDEM AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ve bakanlar deprem bölgesinde

"Bariyer çekildi"

Ancak Yol TV, Binali Yıldırım'ın bölgeye gelişini "polis bariyer kurarak halkı çatlak binaların önünde bekletti" ifadesiyle duyurdu. Enkaz altındaki insanları arama kurtarma çalışmalarının sağlıklı bir şekilde yürütülmesi ve vatandaşların güvenliği için kurulan barikatın, Yol TV tarafından çarpıtılarak yansıtılması vatandaşların tepkisini topladı.

"Uzmanlar görüştürülmedi" dediler

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin, enkaz altında kalan Buse ile yaptığı telefon görüşmesi de provokasyonların bir parçası oldu.

Buse'nin enkaz altındayken uzman ekiplerle görüştürülmediği öne sürüldü. Ancak Pakdemirli'nin yaptığı telefon görüşmesi anına dair görüntülerde uzman ekiplerin Buse ile temasta bulunduğu görülüyor.

Görüntülerde arama kurtarma ekiplerinden uzman 2 ismin Buse'ye yardımcı olduğu görülüyor.

OYNAT 00:27 Enkaz altındaki minik Buse'den Bakan Pakdemirli'ye: Köpekleri salın ben kedi sesi çıkarayım İzmir'deki arama kurtarma çalışmalarını yerinde takip eden Bakan Bekir Pakdemirli, enkaz altında kalan Buse isimli çocukla telefon teması kurdu. Çocuğun 'Siz köpekleri salın ben de kedi sesi çıkartayım' sözleri hem bakanı hem de izleyenlere zor anlar yaşattı. BiP'te paylaş

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