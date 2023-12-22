Enkaz başında cebindeki bisküviyle milyonları yasa boğmuştu: Şerif amcadan acı haber! Vasiyeti yerine getirildi

Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, "Depremler iyi ki var. Depremler olmadığı takdirde dünya ölür, ölü bir gezegen olur ve yaşam olmaz. Depremin olduğu yerde o fay zonları, en fazla insanlara bereket sunan yerlerdir. Bizim kentlerimizin çoğu niye Kuzey Anadolu Fayı boyunca dizilmiş zannediyorsunuz? Sebebi, o fay zonlarında sıcak su, soğuk su var, güldür güldür akıyor. Böcek var, çiçek var, ağaç var, tarla var, mümbit topraklar var, her şey var. İnsanlar o bereketten yararlanmak için oraya yerleşmiş. Depremlerden korkabiliriz ama depremler dursun diye sakın dua etmeyin” dedi.