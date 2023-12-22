Enkaz başında cebindeki bisküviyle milyonları yasa boğmuştu: Şerif amcadan acı haber! Vasiyeti yerine getirildi

Türkiye 6 Şubat'ta tarihinin en büyük felaketlerinden birini yaşadı. Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki deprem 11 ilde büyük yıkım ve can kayıplarına neden oldu.
'Dünden beri yiyemiyorum, çocuklarıma verecektim'
Üç çocuğu ve eşinin hasretine dayanamadı
Türkiye'yi ağlatan acılı baba, 3 çocuğu ve eşi asrın felaketinde yitirdi.
Kansere yenildi
Yaklaşık 9 ay boyunca yaşam mücadelesini sürdüren acılı baba, geçtiğimiz çarşamba günü hayatını kaybetti.
Vefat eden Ölmez, evlatları ve 3 çocuğunun mezarının bulunduğu Altınözü ilçesi Hacıpaşa Mahallesi Mezarlığı'na defnedildi.
Vasiyeti yerine getirildi
Ölmez, vasiyeti üzerine elinde bisküviyle kurtarılmasını beklediği 3 yaşındaki evladı Oktay'ın yanına defnedildi.
'Kanser olduğunu depremden 2 ay sonra öğrendik'
'Küçük kardeşime bisküvi verememişti, onun üzüntüsü vardı hep'
Karataş, babasının bisküvi vermek için kurtarılmasını beklediği Oktay'ın yanına gömüldüğünü belirterek “Acımız çok büyük, dün anlamadım ama bu gün yokluğunu daha çok hissediyorum. 2 kardeşim orada yatıyor, 1 kardeşim ve annem burada. Eşinin ve Oktay'ın yanına gömüldü. Küçük kardeşime çok düşkündü. Bisküvi verememişti, onun üzüntüsü vardı kendisinde Oktay'ın yanına gömüldü. İnşallah cennette kavuşmuşlardır. Şuanda 3 kardeşim, annem ve babam aynı mezarlıkta. 5'i yan yana yatıyor” ifadelerini kullandı.
“Vasiyeti üzerine, eşi ve çocuklarının yanına gömdük”
Hacıpaşa Mahallesi Muhtarı Burhanettin İpek, Şerif Ölmez'in vasiyetini yerine getirdiklerini ifade ederek “Öncesinde bir hastalığı veya başka bir şeyi yoktu. Depremden sonra ağırlığı taşıyamadı, çok üzüntüden dolayı birden rahatsızlandı. Dün vefat etti. Vasiyeti üzerine, eşi ve çocuklarının yanına gömdük. Ben onlara gitmek istiyorum demişti. Vasiyetini yerine getirdik. Çocuklarının ve eşinin yanında defnettik. Rabbim rahmet eylesin” şeklinde konuştu.