Deprem bölgesine yeni yüzler

Cumhur ittifakı ortakları AK Parti ve MHP, 2024 yerel seçimleri için doğru adayların belirlenmesi noktasında çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki üst komisyon da farklı veriler çıkartarak, değerlendirme toplantıları yapıyor. Bu ksapmda Osmaniye, Hatay ve Adana dışında afet bölgesini elinde bulunduran AK Parti, temayül ve anket çalışmalarında ortaya çıkan sonuçlar üzerine yoluna yeni isimlerle devam etme kararı aldı. 81 ili ayrı başlıklarla masaya yatıran komisyon, bölge bölge ilerliyor. Daha sonra öncelikli bölgeler masaya yatırılıyor. Bu noktada 6 Şubat depremleri ile büyük yara alan 11 il için de özel ve detaylı çalışmalar yürütülüyor.