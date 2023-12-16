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Deprem bölgesine yeni yüzler

AK Parti’nin deprem bölgesini kapsayan 11 şehirdeki mevcut belediye başkanını yeni isimlerle değiştirmesi bekleniyor. Kararda temayül ve anket çalışmalarında ortaya çıkan sonuçlar etkili oldu.

Resul Ekrem Şahan
Resul Ekrem Şahan
04:00 - 16/12/2023 Cumartesi
Güncelleme: 06:40 - 16/12/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
AK Parti deprem bölgesindeki illerde yer alan mevcut belediye başkanlarını değiştirmeye sıcak bakıyor.
AK Parti deprem bölgesindeki illerde yer alan mevcut belediye başkanlarını değiştirmeye sıcak bakıyor.

Cumhur ittifakı ortakları AK Parti ve MHP, 2024 yerel seçimleri için doğru adayların belirlenmesi noktasında çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki üst komisyon da farklı veriler çıkartarak, değerlendirme toplantıları yapıyor. Bu ksapmda Osmaniye, Hatay ve Adana dışında afet bölgesini elinde bulunduran AK Parti, temayül ve anket çalışmalarında ortaya çıkan sonuçlar üzerine yoluna yeni isimlerle devam etme kararı aldı. 81 ili ayrı başlıklarla masaya yatıran komisyon, bölge bölge ilerliyor. Daha sonra öncelikli bölgeler masaya yatırılıyor. Bu noktada 6 Şubat depremleri ile büyük yara alan 11 il için de özel ve detaylı çalışmalar yürütülüyor.


İLLER SÜZGEÇTEN GEÇİYOR

2019 yerel seçimlerini baz alan komisyon hem AK Parti’nin elinde tuttuğu hem de diğer partilerdeki illeri gözden geçiriyor. 5 yıllık sürede verilen vaatler ile yapılan icraatları yanı sıra yönetimdeki mevcut isimlerin bölgeye katkısına da dikkat ediliyor. Parti kaynaklarından edinilen bilgilere göre, AK Parti deprem bölgesindeki illerde yer alan mevcut belediye başkanlarını değiştirmeye sıcak bakıyor.


#deprem bölgesi
#AK Parti
#belediye
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