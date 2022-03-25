Gündem Enver Aysever İslami değerleri ve Anadolu geleneklerini aşağıladı Çoraplarının kokusu burnuma geliyor
POLİTİKA

Enver Aysever İslami değerleri ve Anadolu geleneklerini aşağıladı: Çoraplarının kokusu burnuma geliyor

Gazeteci Enver Aysever, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'yi Şanlıurfa'da yer sofrasında yemek yediği fotoğraf üzerinden hedef aldı. Aysever, Bakan Nebati'yi aşağılamak isterken hem milyonlarca insanın geleneğini hem de İslami değerlere nefret kustu. Aysever, "O kıllı kıllı adamların yer sofrasına oturduğunda çorapların kokusu benim burnuma geliyor. Zaten o masaya oturup da o yemeği yemem” dedi. Enver Aysever'in sarf ettiği sözler büyük tepki topladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Enver Aysever ne dedi? İşte Enver Ayseverin milyonları aşağıladığı sözler: Enver Aysever neden gündem oldu? Çoraplarının kokusu burnuma geliyor
Enver Aysever

Halk TV'den kovulunca Tele 1'de program yapmaya başlayan gazeteci Enver Aysever, Youtube kanalında ilk yayınını yaptı.

Aysever paylaştığı videoda Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'yi hedef aldı.

Memleketi Şanlıurfa’da temaslarda bulunduğu sırada hemşehrileri tarafından yer sofrasında ağırlanan Nebati'nin fotoğrafını aşağılayan Aysever şu ifadelerini kullandı:

"Herkes nedense ramazan gelmeye başlayınca yer sofrasına da oturmaya başladı. O kıllı kıllı adamların yer sofrasına oturup acayip siyah çoraplarla, nedense bana hep kokuyormuş gibi geliyor. Adamlar oturduğunda çorapların kokusu benim burnuma geliyor. Zaten o masaya oturup da o yemeği yemem."

Enver Aysever halkı ve gelenekleri aşağıladı: Yer sofrasında yemek yiyenlerin çoraplarının kokusu burnuma geliyor
OYNAT 00:23
Enver Aysever halkı ve gelenekleri aşağıladı: Yer sofrasında yemek yiyenlerin çoraplarının kokusu burnuma geliyor
Gazeteci Enver Aysever, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin memleketi Şanlıurfa'da hemşehrileri tarafından yer sofrasında ağırlanmasıyla ilgili konuşurken, halkı ve gelenekleri aşağıladı. YouTube kanalında yaptığı açıklamada, “Herkes nedense Ramazan gelmeye başlayınca yer sofrasına da oturmaya başladı. O kıllı kıllı adamların yer sofrasına oturup acayip siyah çoraplarla, nedense bana hep kokuyormuş gibi geliyor. Adamlar oturduğunda çorapların kokusu benim burnuma geliyor. Zaten o masaya oturup da o yemeği yemem” dedi.

Aysever'in Anadolu gelenekleri ve İslami değerlerle alay etmesine sosyal medyada tepki üstüne tepki geldi.

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