Enver Aysever ve Ümit Özdağ arasında gergin anlar: Suriyelileri gönderemezsin tartışması

Türkiye'deki mülteciler konusunda yaptığı çıkışlarla sık sık gündeme gelen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ TELE1'de Enver Aysever'in Ayrıntılar programına konuk oldu. Programda yine ağırlıklı olarak mülteciler konusu konuşuldu.

SURİYELİLERİ GÖNDEREMEZSİN TARTIŞMASI

Aysever, mültecilerin Türkiye'den ülkelerine gönderilmesini savunan Özdağ'a, bunun uluslararası hukuka göre imkansız olduğunu, Suriyelilerin misafir değil felaketten kaçmak zorunda kalanlar olduğunu söyledi.

Aysever'in bu sözleri Özdağ'ı kızdırdı. Soru-cevap formatından çıkarak karşılıklı atışmaya kadar varan diyalogda tansiyon arttı.

"NEDEN BU KADAR GERGİN GELDİNİZ"

Birbirinin sözlerini sık sık kesen ikiliden Aysever, "Çok gerginsiniz. Neden buraya bu gerilimle geldiniz bilmiyorum ama..." diyerek tepki gösterdi. Özdağ ise, "Buraya gerilimle gelmedim de siz bana karşıma çıkıp da uluslararası hukukla gönderemezsiniz deyince..." şeklinde cevap verdi.

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