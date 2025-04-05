EOKA zihniyeti siyasi sahada yaşatılıyor

Uluslararası Kriz Araştırmaları Merkezi Başkanı Prof. Dr. İsmail Şahin, Güney Kıbrıs ve Yunanistan'daki terör örgütü EOKA'nın devamı niteliğini taşıyan yapılanmalar ile aşırı sağcı ve marjinal partilerin ülkedeki Türk karşıtlığı ve Türkiye'ye yönelik kara propagandayı artırdığını söyledi. Tarihte Türklere karşı işlediği barbarca suçlar ile adı anılan ve terör örgütü tanınan EOKA'nın kuruluşunun 70'inci yılı münasebetiyle bu yıl ilk kez okullardaki kutlamaların ve "gövde gösterisi" gibi lanse edilmeye çalışılan eylemlerin, Güney Kıbrıs'taki Türk düşmanlığını diri tutmaya çalışmanın göstergesi olduğunun altını çizen Şahin, hem siyasi sahada hem gündelik hayatta EOKA zihniyetinin halen yaşatılmak istendiğini anlattı.

Özellikle EOKA her ne kadar günümüzde faal bir yapılaşma olmasa dahi siyasi sahada, ideolojilerinin halen canlı olduğuna, bu siyasi varlığın Rum tarafındaki Türk düşmanlığını tetiklediğini vurgulayan Şahin, “EOKA taraftarları bugün ağırlıklı olarak Güney Kıbrıs'ta Ulusal Halk Cephesi adıyla bilinen kısa adı ELAM olan parti ve sosyalist AKEL ile söz konusu fikir ve ideolojilerini sivil topluma ulaştırmaya çalıştığını söyleyebiliriz. Özellikle ELAM gibi partilerin programları, söylemleri ve propagandaları EOKA'nın çizgisindedir. Bu fikir, siyasi zeminde yaşatılmaya devam edilmektedir” ifadelerini kullandı. EOKA fikrini partisinde yaşatan ELAM'ın oylarını son 10 yılda artırmasının, Güney Kıbrıs'taki EOKA'cı ideolojinin halen varlık gösterdiğinin işareti olduğuna dikkati çeken Şahin, “Bundan yaklaşık 5 yıl önce yüzde 3 seviyelerindeki oylarını önce 6 buçuklara, şimdilerde yüzde 11'lere doğru artırdığını görüyoruz” dedi.