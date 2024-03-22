Erbakan Hoca Kurum’u desteklerdi

Yeniden Refah Partisi Merkez Karar Yürütme Kurulu Üyesi Abdurrahman Akyüz, Milli Görüş hareketinin kurucu lideri merhum Başbakan Necmettin Erbakan'ın hayatta olması durumunda Cumhur İttifakı'nın devam ettirilmesini isteyeceğini belirtti. Cumhur İttifakı'nın İstanbul'da en iyi hizmeti yapacağına dikkati çeken Akyüz, şöyle devam etti: “Bundan dolayı bir siyasetçi olarak İstanbul'da Cumhur İttifakı adayının kazanmasından yanayım ve onun desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Biz ne olursa olsun, ne pahasına olursa olsun, hiçbir karşılık beklemeden İstanbul'da bu desteği verelim düşüncesindeyim. Milli Görüş belediyeciliği artık İstanbul'da unutuldu. Murat Kurum'un kazanmasının hayırlı olacağını, şartsız olarak bizim de destek vermemiz gerektiğini düşünüyorum.”