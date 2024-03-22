Erbakan Hoca Kurum’u desteklerdi

Yeniden Refah Partisi Merkez Karar Yürütme Kurulu Üyesi Abdurrahman Akyüz, Milli Görüş hareketinin kurucu lideri merhum Başbakan Necmettin Erbakan'ın hayatta olması durumunda Cumhur İttifakı'nın devam ettirilmesini isteyeceğini belirtti. Cumhur İttifakı'nın İstanbul'da en iyi hizmeti yapacağına dikkati çeken Akyüz, şöyle devam etti: “Bundan dolayı bir siyasetçi olarak İstanbul'da Cumhur İttifakı adayının kazanmasından yanayım ve onun desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Biz ne olursa olsun, ne pahasına olursa olsun, hiçbir karşılık beklemeden İstanbul'da bu desteği verelim düşüncesindeyim. Milli Görüş belediyeciliği artık İstanbul'da unutuldu. Murat Kurum'un kazanmasının hayırlı olacağını, şartsız olarak bizim de destek vermemiz gerektiğini düşünüyorum.”
CUMHUR İTTİFAKI’NDA OLURDU
Necmettin Erbakan'ın yaşaması durumunda Cumhur İttifakı'nı destekleyeceğini ifade eden Akyüz, şunları kaydetti: “Erbakan Hocam bugün yaşasaydı şüphesiz Cumhur İttifakı'nın devam ettirilmesini isterdi. Hatta yani Cumhur İttifakı'nın içerisinde aktif rol alıp ekonomiyi de bugünkü zorluklardan kurtarmanın bir yoluna bakardı. İstanbul'da tabii ki Cumhur İttifakı'nın adayının kazanması için bir yol izlerdi. Erbakan Hocam Murat Kurum'u belediye başkanı yapmamızı beklerdi. Genel Başkanımız Fatih Erbakan son dakikada böyle bir karar açıklarsa şaşırmam. Bizim adayımızın geri çekilmesi de olabilir.” Akyüz'ün beyanatı ile ilgili YRP'nin sosyal medya hesabından bir açıklama yapıldı. Açıklamada parti disiplinini yok saydığı ileri sürülerek Akyüz'ün Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiği belirtildi.