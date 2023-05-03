Erbakan: Millî Görüş’ün mecliste olması milletimizin hayrına olacak

Yeniden Refah Partisi’nin 4,5 yılda ciddi yol aldığını ifade eden Erbakan, “300 bine yakın resmi üye, 100 bine yakın sandık baş müşahidi, 81 il ve 900’den fazla ilçede teşkilatlanmasını tamamladı. 81 il ve tamamında hanım ve gençlik teşkilatları, binlerce köy ve mahalle teşkilatı ve ikisi de birbirinden muazzam büyük kongre gerçekleştirdik. Bu çalışmalarımız bununla birlikte yapıcı bir muhalefet anlayışı doğruya doğru, yanlışa yanlış diyen sadece eleştiren değil, çözüm önerilerini ortaya koymaya çalışan, şahıslar üzerinden siyaset yapmayan, siyasete nezaket getirmeyi amaçlayan, uygun üslupla rencide etmeyen bir muhalefet, siyaset anlayışını ortaya koyduk. Bu teşkilat çalışmaları ve aynı zamanda bu siyaset ve muhalefet anlayışı da Yeniden Refah Partimize milletimizin bir teveccühü göstermesine vesile oldu. Bu vesile ile gerçekleşecek olan seçimlerin arifesinde Yeniden Refah Partimiz aslında Türkiye’nin anahtar partisi haline geldi. Ülkemizin, devletimizin geleceği, yeni nesillerimiz için son derece stratejik, kritik bir karar aldık. Cumhur İttifakı çatısı altında seçimlere girme kararı aldık. Cumhur İttifakı çatısı altında ama kendi amblemimizle, kendi seçim bölgemizin tamamında, kendi adaylarımızla seçime giriyoruz. Cumhur İttifakı çatısı altında yine de hükmü şahsiyetimizi muhafaza ederek amblemimizle seçimlere girmiş olacağız. Millet İttifakı olarak adlandırdıkları 7’li masanın Türkiye’ye fayda sağlamayacağını, tam tersine kazanımlarımızın kaybedilmesine ve Türkiye’nin geriye gitmesine yol açacağını düşünerek Cumhur İttifakı çatısı altında seçimlere girme kararı aldık.