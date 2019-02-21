Erdoğan Denizli mitinginde açıkladı: Logo neden yok?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasın satır başları şöyle:

Çanakkale'de yaşanan deprem için geçmiş olsun dileklerimiz iletiyorum.

Ankara'da zillet ittifakının adayının resimleri var, ama altında CHP'nin logosu yok. Aynı şeyi diğer illerde de yapıyorlar. Niye, aday bilinsin ama kimin adayı olduğu anlaşılmasın diye bunu yapıyorlar. Çünkü benim milletim bölücü terör örgütünün desteklediği kişilere oy verir mi? İşte zillet ittifakına inşallah 31 Mart'ta bir Osmanlı tokadı yakışır.

Denizli'de bu sefer rekor kıracağız

Denizli 24 Haziran'da yüzde 54 oranla Cumhur İttifakı'nı destekledi. Biz Denizli'yi çok daha yukarılarda görmek istiyoruz. Denizli'nin şimdi de 31 Mart'ta Cumhur İttifakı'na vereceği destekle tüm Türkiye'ye örnek olmasını istiyoruz. Denizli'de bu sefer rekor kıracağız.

IMF'ye borcumuz yok

IMF kapılarında sürünmüyor muyduk. Göreve geldiğimizde Türkiye’nin borcu 23.5 milyar dolardı. IMF’nin başkanı ile Davos’ta konuşuyoruz. Kendisine Türkiye’nin başbakanı siz değilsiniz benim dedim. Gelip Türkiye’yi idare etme görevin yok, paranı alıyor musun gerisine karışma dedim. O IMF’in başından çekti gitti bu kardeşiniz önce Başbakan sonra Cumhurbaşkanlığını üstlendi bu ülkenin. Bizim şimdi IMF’ye borcumuz yok. Bay Kemal bunlar IMF’nin kapısına giderler diyor. Bay Kemal o CHP’nin işi. Sizin borçlandığını o borçları biz sildik. Bir zamanlar ekonomiyi teslim ettiğiniz soyadı Derviş olan zat nerede şimdi? Kayıp, yok. Onu gönderenlerin yanında şimdi Amerika'da.

15 Temmuz'da pilota nereye ineceğimizi son ana kadar söylemedik. Son anda 'Atatürk Havalimanı'na' iniyoruz dedim.

Tanzim satış

Kim buna serbest piyasa diyorsa, piyasa ekonomisi diyorsa onu gelsin külahıma anlatsın. Diyorlar ki 'AK Parti kuyruk getirdi.' İki kuyruk var, bir kuyruk yokluklar kuyruğudur. Bu, CHP'nin dönemlerine rastlar. Şimdiki kuyruk yokluk kuyruğu değil, bereket kuyruğu, varlık kuyruğu. Nedir? Fırsatçılara ders verme kuyruğu.

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31 Mart'tan sonra masaya oturacağız, tanzim satışları en ücra köşelere kadar yapacağız.

Cumhur İttifakı'nın karşısına dörtlü bir çete çıkardılar