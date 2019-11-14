Yeni sayfa açmakta kararlıyız

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Trump ile Oval Ofis’te baş başa görüştü. 1 saat 15 dakika süren görüşme sonrası heyetler arası görüşmeye geçildi. İki lider daha sonra basın mensuplarının karşısına geçerek açıklama yaptı ve soruları cevapladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından ve soruları yanıtlarından satırbaşları şöyle:

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Donald Trump eşleriyle birlikte görüşme öncesinde fotoğraf çektirdi.

MUTABAKATA BAĞLILIĞIMIZ DEVAM EDİYOR

Türk-Amerikan ilişkilerinin güçlü ve sağlıklı zeminde ilerletilmesi, iş birliğimizin derinleştirilmesi konularında hemfikiriz. Trump ile milli güvenliğimizi tehdit eden terör oluşumlarıyla mücadele konusunda karşılıklı irademizi teyit ettik. (ABD ile) Köklü müttefiklik bağımıza uygun bir şekilde ilişkilerimizde yeni bir sayfa açmakta kararlıyız. Suriye’deki krize kalıcı çözüm için ABD ile mutabakatımıza bağlılığımızı sürdürüyoruz.

AYRILIKÇI GÜNDEME AĞIR DARBE VURDUK

(ABD ile mutabakat) Terör örgütlerine sempati besleyen birtakım çevrelerin bundan rahatsızlık duyduklarını, dezenformasyonla kamuoyunun algısını bulandırmaya çalıştıklarını, ilişkilerimizi bozmaya çalıştıklarını da görüyoruz. Türkiye ve ABD, DEAŞ’ı tamamen bitirmek ve Suriye’ye barış ve istikrar getirmek için birlikte çalışabilir. Gerek cezaevlerinden Suriye tarafında kaçmaya çalışan gerek ülkemizde şu anda 2 bin 200 civarında DEAŞ’lı elimizde tutuklu veya mahkumdur. (Suriye) Amerika Birleşik Devletleri’nin bölgedeki bu amacı gerçekleştirebileceği en güvenilir ortağı Türkiye’dir, öyle olmalıdır. (Barış Pınarı Harekatı) Ülkemiz bu harekatla PKK/YPG’nin Suriye’deki ayrılıkçı gündemine ağır darbe vurmuştur.

KARARLAR TÜRK MİLLETİNİ İNCİTTİ

104 yıl önce savaş şartlarında yaşanmış bir meselede karar vericiler siyasetçiler değil, tarihçiler olmalıdır. PKK/YPG’nin elindeki kamplardan kaçarak Türkiye’nin kontrolündeki bölgeye geçen, kadınların ve çocukların da bulunduğu 287 kişiyi yakaladık. Temsilciler Meclisi’nde 29 Ekim’de alınan kararların Türk milletini incittiğini, ilişkilerimize gölge düşürme gayesi güttüğünü paylaştım. (Sözde Ermeni soykırımı) Bu konuda alnımız ak, başımız dik, özgüvenimiz tam. Türkiye bu konuda diyalogdan ve özgür tartışma ortamından yana. (Sözde Ermeni soykırımı) Ermeni tarafına ortak tarih komisyonu kurulması teklifimiz halen geçerlidir.

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ON BİNLERCE MASUM ÖLDÜ

Ülkemiz, DEAŞ’la göğüs göğüse mücadele eden ve bu uğurda şehitler veren tek NATO müttefikidir. (DEAŞ mensupları) Avrupa’dakiler başta olmak üzere kaynak ülkelerini geri kabule ikna etme konusunda Sayın Başkanla ortak anlayışa sahibiz. Cerablus’ta 365 bin Suriyelinin kendi topraklarına dönüşünü sağladık. Barış Pınarı Harekatı’yla şehir ve köylere geri dönüşler başladı. 2015’te G20 Antalya Zirvesinde yaptığım Güvenli Bölge oluşturma çağrısı zamanında hayata geçmediği için on binlerce masum hayatını kaybetti.

PATRİOT SATIN ALABİLİRİZ

S400 sistemi ve F35 programı başta olmak üzere bu alanda karşılaştığımız sınamaların üstesinden ancak diyalogla gelebiliriz. Sayın Başkan’a, istenilen şartlarda teklif verilmesi halinde Patriot satın alabileceğimizi tekrar söyledim ve söylüyorum. Siyasi ve ticari konuların birbirine karıştırılmaması gerektiğine inanıyoruz. 100 milyar dolar hedefimiz bağlamında Bakanlarımız çalışıyor. FETÖ, Türkiye’nin anayasal düzenini başarısız bir darbe girişimiyle ortadan kaldırmaya kalkışmış bir terör örgütüdür.

HRİSTİYANLAR İÇİN ÖZEL GAYRETİMİZ VAR

Görüşmelerimizde, FETÖ’nün ABD’deki mevcudiyetinin sona erdirilmesi yönündeki talebimizi ve beklentilerimizi bir kez daha vurguluyoruz. ABD Kongresi’yle de yapıcı bir diyalogla angajmanımızı sürdürmeye hazır olduğumuzu Sayın Başkanla paylaştım. Keldani, Ezidi ve Hristiyanlar noktasında da özel gayretimiz var. Kendi ibadethanelerinde ibadetlerini yapma fırsatını onlara hazırladık. (Suriye’den) Keldani, Ezidi, Arami, Hristiyan bütün bunlardan bizim tarafımıza geçmiş olanlar herhangi bir sıkıntı yaşamıyor.

CIA’İN RAPORUNU TRUMP’A VERDİM

(FETÖ elebaşı Gülen’in iadesi) Birçok belgeleri özellikle bu seyahatimizde de takdim ettik. Mazlum Kobani) CIA’in bu adamın terörist olduğuna dair belgesini de kendilerine takdim ettim. CIA bunun terörist olduğunu belgelemiş. Ferhat Abdi Şahin denilen teröristin Amerika gibi bir ülkenin Başkanı tarafından muhatap alınmasını üzüntüyle karşıladım. Bir şeyi birbirinden ayırt etmemiz lazım. Bizim Kürtlerle bir sorunumuz yok. Bizim sorunumuz terör örgütleriyle. Ferhat Abdi Şahin, yüzlerce insanımızın öldürülmesine vesile olan bir teröristtir ve cezaevinde olan Apo’nun da manevi oğlum dediği bir teröristtir.

OYNAT 00:00 Erdoğan: FETÖ'nün 400 dönüm araziden dünyadaki diğer yerleri idare etmesi kabul edilebilir değil Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump Beyaz Saray'daki görüşmeleri sonrasında ortak basın açıklaması yaptı. Erdoğan, 'Darbe girişimi failinin ABD'de, 400 dönüm arazide yaşayarak dünyadaki diğer yerleri idare etmesi kabul edilebilir değil. Temenni ederim belgeler ışığında, nasıl teröristler istendiği zaman biz veriyorsak, onlar da bu teröristi bize verirler.' dedi.

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OYNAT Erdoğan CIA'in Mazlum Kobani ile ilgili hazırladığı belgeyi Trump'a verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump Beyaz Saray'daki görüşmeleri sonrasında ortak basın açıklaması yaptı. Erdoğan, 'CIA'in bu adamın terörist olduğuna dair belgesini de kendilerine takdim ettim. CIA bunun terörist olduğunu belgelemiş' dedi. BiP'te paylaş

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50’Yİ AŞKIN KÜRT MİLLETVEKİLİ VAR

Teröristin ırkı, milleti, dini, vatanı olmaz. Terörist, teröristtir. Eğer mücadeleyi vermezseniz bedelini yarın çok ağır ödersiniz. Şu anda parlamentoda benim partimin 50’yi aşkın Kürt milletvekili vardır. Bizim Kürtlerle sorunumuz yok. Esed’in Kuzey Suriye’deki Kürtleri kabul etmediği dönemde, ben o zaman Esed’e ‘yanlış yapıyorsun, pasaportlarını ver’ demişimdir. Nasıl Kuzey Irak’taki Kürt kardeşlerimizle münasebetlerimiz gayet iyiyse, Kuzey Suriye’deki Kürt kardeşlerimizle de bir sorunumuz yok.

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Sıcak karşılama

Erdoğan ve Trump ailesi

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Emine Erdoğan ve Melanie Trump karşılama töreninin ardından bir araya geldi.

ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek üzere Beyaz Saray’a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trump tarafından resmi törenle karşılandı. Beyaz Saray’a gelişinde tören kıtası tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, makam aracından inişlerinde ABD Başkanı Trump ve eşi Melania Trump ile tokalaşarak gazetecileri selamladı. Daha sonra Şeref Defteri’ni imzalayan Erdoğan, baş başa görüşme için Oval Ofis’e geçti. Erdoğan ile Trump’ın görüşmesi TSİ 20.13’te başladı. 1 saat 15 dakika süren görüşme sonrası heyetler arası görüşmeye geçildi.

SENATÖRLERE PKK CEVABI

İki liderin Cumhuriyetçi senatörle bir araya geldiği toplantıda PKK/YPG’den “Suriye’deki Kürtler” şeklinde bahsedilmesine Cumhurbaşkanı Erdoğan müdahale etti: Sizin Kürt diye zikrettiğiniz YPG/PYD, bunlar terör örgütü ve PKK’nın yan kuruluşlarıdır.

Senatörler Erdoğan'ı dinledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray’da bir grup Cumhuriyetçi senatörle Türk-Amerikan ilişkilerinin ele alındığı bir toplantı yaptı. Toplantının basına açık kısmında önce senatörler söz aldı. Cumhuriyetçi senatörler, Türkiye’nin NATO açısından çok değerli bir müttefik olduğunu ancak S-400 ve Suriye’deki “Kürtler” (YPG/PKK) konusunda bazı endişeleri olduğunu dile getirdi.

TERÖRİSTBAŞININ MANEVİ EVLADI

Senatörlere cevap veren Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, “Özellikle burada bir şeyi birbirinden ayırmamız lazım. Kürtler ve teröristler. Kürtler benim aynı zamanda benim aynı zamanda vatandaşım. Dünyada en fazla Kürt’ün yaşadığı yer benim ülkem. Sizin Kürt diye zikrettiğiniz YPG/PYD örgütüdür. O bölgelere yaptığım yatırımları ancak yerinde görebilirseniz anlayabilirsiniz. Sayın Obama döneminde Kobani’den ülkeme iltica eden Kürtlerin sayısı 350 bindir. Bunları kimse kabul etmezken biz kabul ettik ve onların giyimi, eğitimi, sağlığı hepsi bize ait. Kimsenin bunlara ekonomik desteği söz konusu değil. Fakat sizin Kürt diye zikrettiğiniz YPG/PYD, bunlar terör örgütü ve bunlar PKK’nın yan kuruluşlarıdır.” ifadelerini kullandı.

OYNAT 00:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mazlum Kobani Apo denilen terör örgütü başının manevi evladıdır Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhuriyetçi senatörlerle Beyaz Saray'da bir araya geldi. Erdoğan, 'Sizin Kürt diye söylediğiniz herhalde YPG. Bunlar terör örgütü, bunlar PKK'nın yan kuruluşlarıdır. Ferhat Abdi Şahin (Mazlum Kobani), Apo denilen bölücü terör örgütü başının aslında manevi evladıdır' dedi. BiP'te paylaş Whatsapp'ta paylaş Pinterest'te paylaş Flipboard'da paylaş E-posta gönder

MÜLTECİLERİN 350 BİNİ KÜRT

Güvenli bölge konusuna değinen Erdoğan, “Ben Sayın Obama döneminde de bunu ifade etmiştim. Güvenli bölgeyi bizim yapmamız lazım. Projeleri hazırladık. Burada adımı atarsak 6 ayla 2 yıl arasında burada konutlarıyla her şeyiyle bu güvenli bölgeye 1 milyon mülteciyi yerleştirebiliriz. 1 milyon da Rakka, Deyrizor bu bölgeye yerleştirebiliriz. Şuan da bizde olan 4 milyon mültecinin 3 milyon 650 bini Arap, Keldani, Ezidi ve Hristiyan, 350 bini de Kürt’tür. Toplamda 4 milyon mültecidir. Bizim yaptığımız yatırım 40 milyar dolardır. ” açıklamasını yaptı.

Erdoğan terörle mücadele ediyor

Recep Tayyip Erdoğan ve Donald Trump

ABD Başkanı Donald Trump ortak basın toplantısında “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çok harika ve verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini” söyledi. Orta Doğu’daki terörle mücadeleye işaret eden Trump, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, tıpkı bizim mücadele ettiğimiz gibi terörle mücadele ediyor.” ifadesini kullandı. Türk ve Amerikalı yetkililerin F-35 krizinin çözümü konusunda yoğun bir şekilde çalıştıklarını belirten Trump, “Umuyorum ki bu durumu çözebiliriz.” diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Türkiye’nin DEAŞ elebaşı Bağdadi’ye yönelik operasyondaki iş birliği ve katkısından dolayı teşekkür eden Trump, Türkiye-ABD ilişkilerine de değinerek “Türkiye ve ABD müttefikliği NATO ve Orta Doğu için çok önemli bir güç.” dedi. ABD Başkanı Trump, iki ülke ilişkilerinin çok iyi olduğunun altını çizerek “Erdoğan, Türkiye halkı için muhteşem bir iş yapıyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Twitter’dan Türkiye sansürü

#TurkeyFightsISISandYPG etiketi Twitter tarafından sansürlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump’ın görüşmesi öncesinde “#TurkeyFightsISISandYPG” (Türkiye, DEAŞ ve YPG ile mücadele ediyor) etiketi Twitter gündeminde birinci (TT) oldu. Söz konusu etiket ile birlikte, sosyal medyada terörle mücadeleye ilişkin birçok paylaşımda bulunuldu. Ayrıca, Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED), konuya ilişkin olarak daha sonra Twitter üzerinden şu açıklamada bulundu: “Türkiye’nin teröre karşı mücadelesinin anlatıldığı “#TurkeyFightsISISandYPG” tagi Twitter tarafından sansüre uğrayıp dünya gündeminden düşürüldü. Bu sansür kabul edilemez.”

Öte yandan iki liderin görüşmesi, “#ErdoganTrumpMeeting” etiketi ile Twitter’da gündem oldu. Dünya sıralamasında beşinci, Türkiye sıralamasında ise birinci sırada yer alan“#ErdoganTrumpMeeting” (Erdoğan-Trump Görüşmesi) etiketi ile binlerce Twitter kullanıcısı, görüşmeye ilişkin paylaşımda bulundu.