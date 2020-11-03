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POLİTİKA

Erdoğan duyurdu: Koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni alınan kararlar ve kısıtlamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan son dakika açıklamaları: Koronavirüste yeni tedbirler açıklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı ardından alınan kararlarla ilgili açıklama yaptı. Koronavirüsle ilgili alınan yeni kararları da açıklayan Erdoğan, tüm işyerlerinin saat 22.00'da kapanacağını kaydetti. Deprem bölgesine depremde evleri yıkılan vatandaşlara 30 bin lira eşya yardımı yapılacağını, işyeri yıkılan, sular altında kalan esnafımıza 50 bin liraya kadar hibe desteği verileceğini bildiren Erdoğan, depremde yıkılan ve hasar gören binaların yerine yapılacak konutların ise inşasına 1 ay içinde başlanacağını duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı ardından alınan kararlarla ilgili açıklama yaptı. Erdoğan'ın açıklamasından öne çıkan başlıklar şöyle:

110 kişinin enkaz altından cansız bedeni çıkarılmıştır. Yaralı sayısı 1027’dir 883’ünün tedavisi tamamlanmış, 5’i ağır 12’sı yoğun bakım olmak üzer 144’ünün tedavisi sürmektedir. Şu an itibariyle enkaz altında sağ çıkartılan sayısı 107’dir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deprem bölgesine 29 milyon TL'lik kaynak aktarılmıştır
OYNAT 01:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deprem bölgesine 29 milyon TL'lik kaynak aktarılmıştır
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan, '(Deprem bölgesine yönelik çalışmalar) Kurumlarımıza çalışmalarında kullanılmak üzere 29 milyon liralık kaynak gönderilmiştir. 20 gün içinde konteyner kenti hazır hale getireceğiz. İşyeri yıkılan, sular altında kalan esnafımıza 50 bin liraya kadar hibe desteği verilecek' dedi.


Depremzedelere yardımlar

2 bin 700 çadır kurulmuş yeteri kadar battaniye ve ihtiyaç malzemesi gönderilmiştir. 11 bin kişi kapasiteli çadır kentte halı hazırda 6 bin 700 civarında vatandaşımız bulunuyor. 20 gün içinde konteyner kenti hazır hale getireceğiz. İşyeri yıkılan, sular altında kalan esnafımıza 50 bin liraya kadar hibe desteği verilecek.


Bir ay içinde konut inşası başlıyor

İzmir’de hasarlı 530’a yakın bina bulunuyor. Hasar derecelerine göre gereken işlemler sürüyor. Deprem konutlarının inşasına bir ay içinde başlamayı planlıyoruz.

Deprem bölgesine yönelik çalışmalar

Kurumlarımıza çalışmalarında kullanılmak üzere 29 milyon liralık kaynak gönderilmiştir.

Depremden zarar gören esnaf ve sanatkarlarımızın Halkbank'tan kullandığı kredilerin taksit ödemeleri faizsiz olarak 1 yıl ertelendi.

Önümüzdeki 5 yıl içinde 1,5 milyon konutun dönüşümünü hedefliyoruz.

CHP ve Kılıçdaroğlu'na eleştiri

Bizi üzen yalan ve provokatif haberlerle gündemi zehirlemeye çalışanların ortaya çıkmasıdır. Enkazların hala kaldırılamadığını söyleyen cahil izansız vicdansız bir kişiyle deprem tartışması yapmak millete zulümdür.

Koronavirüs tedbirleri

Türkiye genelinde geçerli olmak üzere özel sektör ve kamuda esnek mesai uygulaması teşvik edilecek.

Pazar yeri market gibi yerlerdeki denetimler artırılacaktır. Paket servis hariç lokanta, restoran, pastane, berber, kuaför, yüzme havuzu, kaplıca, internet kafe, halı saha, tiyatro, sinema gibi yerlerde hizmetler saat 22’de sona erecektir.

Salgının seyrine göre, önümüzdeki haftalarda diğer sınıfların durumlarını değerlendireceğiz.

Viyana'daki terör saldırısı

Viyana’daki saldırıyı samimiyetle kınadığımı belirtmek istiyorum faili her kim olursa olsun bur tarz saldırıların tasvibi mümkün değildir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Viyana'daki terör saldırısında bir kadın ve polisi kurtaran Türk gençler ile görüntülü konuştu
OYNAT 03:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan Viyana'daki terör saldırısında bir kadın ve polisi kurtaran Türk gençler ile görüntülü konuştu
Avusturya'nın başkenti Viyana'da meydana gelen terör saldırısında, Recep Tayyip Gültekin ve Mikail Özen isimli 2 Türk, bir kadın ve bir polis memurunun hayatını kurtarmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya'da milli kahraman ilan edilen Gültekin ve Özen'le telefon görüşmesi gerçekleştirerek kendilerini tebrik etti.


Avrupa’da yaşayan Müslüman aileleri kullanarak İslam’ı topyekün değiştirme iddiasıyla ortaya çıktılar. Dünyada her inanç grubu sayıca artıyor ama İslam’a yönelişte çok büyük bir sıçrama var.

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