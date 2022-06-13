Gündem Erdoğan duyurdu Yunanistan Türkiye aleyhinde konuşmama kararı aldı
POLİTİKA

Erdoğan duyurdu: Yunanistan Türkiye aleyhinde konuşmama kararı aldı

Van ziyareti sırasında gençlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'a yapılan net uyarılar sonrası, Yunan hükümetinin Türkiye aleyhinde herhangi bir açıklama yapmama kararı aldığını duyurdu.

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Erdoğan duyurdu: Yunanistan Türkiye aleyhinde konuşmama kararı aldı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van'da gençlerle biraraya geldiği "Gençlik Buluşması" etkinliğinde dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Gençlerin gündeme dair merak ettiği soruları tüm samimiyetiyle cevaplayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan ile yaşanan gerileme ilişkin de konuştu.

YUNANİSTAN'DAN TÜRKİYE KARARI

Yunan hükümetinin her seferinde Türkiye'nin arkasından iş çevirdiğini belirten Erdoğan, İzmir'de düzenlenen ve 37 ülkenin katıldığı EFES-2022 tatbikatı sonrası Yunan hükümetinin Türkiye'nin aleyhinde herhangi bir açıklama yapmama kararı aldığını duyurdu.

Başkan Erdoğan'ın konuyla ilgili yaptığı açıklama şu şekilde;

EFES 2022 tatbikatındayık. Birlikte oradan mesaj verdik. Onlar da anlamış olacaklar ki hemen bir toplantı yaptılar 3'lü. Bir momentum açıkladılar, artık bundan sonra Türkiye'nin aleyhinde herhangi bir açıklama yapmama kararı almışlar. Söyleyeceklerimizi zaten biz söyledik. Seni ben Vahdettin Köşkü'nde ağırlayacağım, seninle mutabakata varacağız. Bundan böyle bir ikimiz konuşalım, tamam. Aradan 15 gün geçti sen gidiyorsun ABD'ye senatoda Türkiye'nin aleyhinde konuşma yapıyorsun, yemezler Miçotakis yemezler. Üsler kuruldu, ne kurarsınız kurun. Üsler Rusya'ya karşı diyorlar. Ukrayna'nın yanında durabildiniz mi? Bu Batı'ya güven olmaz. Batı'nın alacaksan ilmini, sanatını alırsın Batı'nın siyasetine güven olmaz. Bunlar bizi AB'de bile o günden bugüne oyalıyorlar.

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