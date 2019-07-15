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15 Temmuz Darbe Girişimi
15 Temmuz Darbe Girişimi
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

Erdoğan 'Hafıza 15 Temmuz Müzesi' açılışını yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde şehit edilenlerin ve gazilerin hatıralarının yaşatılacağı, eşyalarının sergilendiği müzenin açılış törenine katıldı. Erdoğan, "Milletimize şanlı tarihini hatırlatacak pek çok eser, belge ve olay, maalesef bilinçli bir şekilde geri plana itildi. Oysa kökleri kuruyan bir ağaç nasıl ayakta duramazsa, mazisiyle bağları zayıflayan milletler de yaşayamaz." dedi.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan.
Cumhurbaşkanı Erdoğan.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası girişinde, 15 Temmuz Şehitler Makamı'nın hemen altında bin 500 metrekarelik alana inşa edilen "Hafıza 15 Temmuz Müzesi"nin açılış töreninde konuşma yaptı.

"İşte ordu, işte komutan" sloganları

Açılışa katılan vatandaşlar Erdoğan'ın konuşmasının başında "İşte ordu, işte komutan" sloganları attı.

Bu akşam "Hafıza 15 Temmuz"u açtıklarını ifade eden Erdoğan, "Gerçi altına bir 'müze' de ilave edilmiş ama müellifine sormam lazım, izin almam lazım." diyerek, müzenin İstanbul'a ve Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi.

Bu mekanın şehre kazandırılmasında emeği geçenleri tebrik eden Erdoğan, bu vesileyle bu köprüde şehit olanlar başta olmak üzere tüm şehitlere Allah'tan rahmet, gazilerin her birine sağlıklı, uzun ömürler diledi.

Tarih yazmak kadar yazılan tarihi yeni nesillere doğru bir şekilde aktarmanın da önemli olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Bizler, mazisi çağ açıp, çağ kapatan fetihlerle, zaferlerle, Çanakkale, Kut'ül Amare gibi destansı mücadelelerle dolu bir milletiz. Tarih yazan bir millet olarak, tarihimizi kayda geçirme, yaşatma ve gelecek kuşaklara aktarma konusunda maalesef aynı başarıyı gösteremiyoruz." diye konuştu.

"Geçmişimize bakınca kuvvet, cesaret, ilham alırız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu topraklardaki bin yıllık varlığın sembollerinin dahi olması gerektiği şekilde korunamadığını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünyanın en büyük şehitliği olan Çanakkale daha 10-15 yıl öncesine kadar bakımsızlığa terk edilmişti. İktidar olduk, ilk işim önce Çanakkale Şehitliği'ni mamur hale getirmek şehitlerimize yakışır şekilde orayı ele almak oldu. Orası on yıllarca ihmallerin kurbanı olmuştu. Bu millet, Osmanlı arşivlerindeki milyonlarca belgeyi, kilosu 3-5 beş kuruştan hurda kağıt diye satan şuursuz idareciler de gördü. Bunların hangi zihniyet olduğunu biliyorsunuz. Açıklamama gerek var mı?

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  • Milletimize, şanlı tarihini hatırlatacak pek çok eser, belge ve olay maalesef bilinçli bir şekilde geri plana itildi. Oysa kökleri kuruyan bir ağaç, nasıl ayakta duramazsa, mazisi ile bağları zayıflayan milletler de yaşayamaz. Çünkü tarih, bir milletin sadece mazisi değil, istikbalinin de pusulasıdır. Biz geçmişimize bakınca sadece ibret almayız aynı zamana kuvvet alırız, cesaret ve ilham alırız. Bunun için devlet olarak her fırsatta tarihimizle bağlarımızı güçlendirecek insanımıza tarih bilinci aşılayacak projeleri hayata geçirmeye çalışıyoruz. Bilhassa da birilerinin unutturmaya çalıştığı zaferlere, kahramanlıklara hatta dramlara özel önem veriyoruz. Üç sene önce Kut'ül Amare Zaferi'mizin 100. yıl dönümünü bu anlayışla ilk kez kutladık. Malazgirt Zaferi'mizi, Çanakkale Destanı'mızı yine bu bilinçle her sene büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Son dönem siyasi tarihimize damga vurmuş 27 Mayıs, 12 Eylül, 28 Şubat gibi utanç sahnelerini de ibret vesikası olarak yine bu anlayışla yeniden hatırlıyor, hatırlatıyoruz."

15 Temmuz'da Türkiye tek yürek: Milyonlar sokaklarda
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla organize edilen etkinliğe katılmak üzere İstanbul'a gelen Erdoğan'ı taşıyan özel uçak TUR, saat 20.05'te Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'ne indi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan da İstanbul'a geldi.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan'ı, havalimanında 15 Temmuz gazileri ile İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ve diğer ilgililer karşıladı.
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Bu esnada, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi ile mücadele sırasında tüm yurtta verilen selalara atıfla havalimanında da sela okundu.
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Buluşmanın gerçekleşeceği Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi önündeki apronda vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarını sallayarak, Erdoğan'a destek tezahüratları yaptı.
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İşte o tarihi görüntüler:
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İstanbul'da '15 Temmuz ve Milli Birlik Günü Buluşması'
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15 Temmuz'da Türkiye tek yürek: Milyonlar sokaklarda
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Buluşması'na katılmak üzere Ankara'dan İstanbul'a geldi.
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