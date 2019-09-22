Erdoğan ile Trump görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.
Erdoğan'ın, ABD'de başkanlık seçimi kampanyası yürüten Trump ile yaptığı görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.
Erdoğan'ın, ABD'de başkanlık seçimi kampanyası yürüten Trump ile yaptığı görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.
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