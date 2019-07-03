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Erdoğan: İslam dünyasını çekmek istediği tuzağa asla düşmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İster DEAŞ'lı ister PKK'lı ister kendi insanına kurşun sıkan FETÖ'cü isterse Neo-Nazi terörü olsun, eli kanlı katillerin bizi ve İslam dünyasını çekmek istediği tuzağa asla düşmeyeceğiz. Çünkü bunların hepsi aynı madalyonun farklı yüzleri." dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen 8. Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'de eğitim alan uluslararası öğrencilerin, asırlardır barış ve insanlığın huzuru için mücadele etmiş bir milletin misafiri olduğunu söyledi.

Türkiye'nin, geçmişteki zaferleri ve yenilgilerini anarken gurur veya husumet duygularını kabartmak yerine gelecek için dersler çıkarttığını belirten Erdoğan, "Tarih boyunca yaşadığımız sayısız acıya, zulüm ve ihanete rağmen hiçbir zaman kin, nefret, ayrımcılık, ötekileştirme ve hakir görme yanlışına asla düşmedik. Vatanımızı korurken de yurt dışında terörle mücadele ederken de dünyanın neresinde yaşanırsa yaşansın, zulümlere tepkimizi koyarken de asla intikam alma anlayışıyla hareket etmedik." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Türkiye'nin adaletin, kendi vatandaşları ile birlikte tüm kardeşlerinin hakkını, hukukunu, refahını ve güvenliğini korumanın peşinde olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

  • "İster DEAŞ'lı ister PKK'lı ister kendi insanına kurşun sıkan FETÖ'cü isterse Neo-Nazi terörü olsun, eli kanlı katillerin bizi ve İslam dünyasını çekmek istediği tuzağa asla düşmeyeceğiz. Çünkü bunların hepsi aynı madalyonun farklı yüzleri. Bugüne kadar şiddeti asla sistematik bir mücadele yöntemi olarak benimsemedik. Meşru zemin ve meşru araçlar varken, demokrasi, diplomasi ve sandık varken asla gayri meşru yollara tevessül etmedik. İnşallah bundan sonra da aynı ilkeli tavrımızı devam ettireceğiz."

"Hukuk, demokrasi, ahlak ve meşruiyetten ödün verilmeyecek"

Türkiye'ye yönelik haksızlıklarla mücadele ederken hukuk, demokrasi, ahlak ve meşruiyet zemininden ödün verilmeyeceğinin altını çizen Erdoğan, "Kadim tarihimizden aldığımız ilham ile modern köleliğin görünmeyen zincirlerini kırmanın en etkili yolunu da eğitim ve öğretim olarak görüyoruz." diye konuştu.

Erdoğan, hem Türkiye'nin hem de Türkiye'de eğitim alan uluslararası öğrenciler için önceliklerinin başına eğitim ve öğretim meselesini aldıklarına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

  • "Ülkemizin bu alanda yaptığı yatırımların sebebi, kaynaklarını kullanacak yer bulamaması değildir. Siyasi ve ekonomik bağımsızlığın, insani hayat şartlarına ulaşmanın yolunun eğitim öğretimden geçtiğine inandığımız için bu yolu tercih ettik. Ülkelerinizde etkili birer kanaat önderi, rol model olacağınıza inandığım sizlerden, bu değerlere hayatınız boyunca sıkı sıkıya bağlı kalmanızı istiyorum."

Konuşmasının ardından Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, altında "Türkiye, Türkiye'den büyüktür" yazan, Türkiye'de öğrenim gören öğrencilerin ülkelerinin isimleriyle resmedilmiş Türkiye haritasının bulunduğu tablo takdim edildi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra dereceye giren öğrencilere ödül ve mezuniyet belgelerini verdi. Aile fotoğrafı çekilmesi sonrasında Erdoğan'ın, "Kepleri havaya atmak adettendir ancak kepleri karıştırmasınlar. Buyurun hayırlı olsun." sözlerinin ardından, öğrenciler keplerini havaya atarak mezuniyeti kutladı.

Törene, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Kültür Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da katıldı.

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