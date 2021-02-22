Erdoğan İzmir'e böyle seslendi: En büyük şanssızlığınız vekilinizin Kılıçdaroğlu olması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İzmir 7. Olağan İl Kongresi'nde gündeme dair açıklamalarda bulundu.
EN BÜYÜK ŞANSSIZLIĞINIZ
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sert eleştirilerde bulunan Erdoğan İzmirlilere seslenerek "En büyük şanssızlığınız vekiliniizn Kılıçdaroğlu olması" dedi.
Erdoğan konuşmasında "İzmir'in en büyük talihsizliği, CHP'nin başındaki zatın bu şehrin milletvekili sıfatıyla Meclis'te yer almasıdır. Onun için de kendisine cevaplarımı bu şehirden vermemin daha doğru olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.