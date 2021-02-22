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POLİTİKA

Erdoğan İzmir'e böyle seslendi: En büyük şanssızlığınız vekilinizin Kılıçdaroğlu olması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İzmir 7. Olağan İl Kongresi'nde gündeme dair açıklamalarda bulundu. Erdoğan İzmirlilere seslenerek "En büyük şanssızlığınız vekiliniizn Kılıçdaroğlu olması" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Erdoğan İzmir'de konuştu.
Erdoğan İzmir'de konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İzmir 7. Olağan İl Kongresi'nde gündeme dair açıklamalarda bulundu.

EN BÜYÜK ŞANSSIZLIĞINIZ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sert eleştirilerde bulunan Erdoğan İzmirlilere seslenerek "En büyük şanssızlığınız vekiliniizn Kılıçdaroğlu olması" dedi.

Erdoğan konuşmasında "İzmir'in en büyük talihsizliği, CHP'nin başındaki zatın bu şehrin milletvekili sıfatıyla Meclis'te yer almasıdır. Onun için de kendisine cevaplarımı bu şehirden vermemin daha doğru olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

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