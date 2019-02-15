Erdoğan: Kaşıkçı cinayetini uluslararası mahkemeye taşıyacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili Suudi yönetiminin cevaplaması gereken çok soru olduğunu söyledi.

Erdoğan, cinayetin uluslararası mahkemeye taşıyacaklarını belirterek "Bu cinayet nerede, kimler tarafından işlendi. Bu yargıyı yapacak olan mercilere teslim edeceğiz. Elimizde bu işin kronolojisi A'dan Z'ye bunlar var. Bütün ses kayıtları vs. var. Bunları aynı şekilde teslim edeceğiz. Kimler istediyse onlara bunların bir kısmını dinlettik. Suudiler'e de dinlettik. Suudi istihbaratçılar bile 'bu bir felakettir' dedi. Amerikalılar ve Fransızlar da hakeza aynı şeyi söylediler. Yardımcı olur musunuz diyenlere biz bunu gizlemedik" vurgusunu yaptı.

Erdoğan şu ifadelere yer verdi:

"Bu mızrak çuvala sığmaz. Dolayısıyla hala Suudi Arabistan yargılamanın neticelerini açıklamış değil. Yargıla cezasını açıkla. Bizim sorumuz çok açık ve net: Kaşıkçı'nın cesedi nerede? Yerli işbirlikçi diyorsunuz, çıkın açıklayın, kim yerli işbirlikçi. Bu 15 kişinin bunu bilmemesi mümkün mü? Bunun failleri bu 15'in içinde. Bir başka hadise olsa Suudi Arabistan bunları nasıl konuşturur, biz bunu çok iyi biliriz."