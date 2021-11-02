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POLİTİKA

Erdoğan Kılıçdaroğlu'ndan kazandığı tazminatı burs olarak bağışladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na açtığı davadan kazandığı 43 bin 307 lira üniversite öğrencilerine burs olarak bağışlandı.

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Erdoğan Kılıçdaroğlundan kazandığı tazminatı burs olarak bağışladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kılıçdaroğlu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik “Diktatör olmak, tefecilerin reisi olmak, DAEŞ'e kol kanat germek ve silah göndermek, terör örgütlerine yardım ve yataklık, vergi kaçırmak” ithamları davaya konu olmuştu.

  • Ankara 6. Asliye Hukuk Mahkemesi Kemal Kılıçdaroğlu’nun tazminat ödemesine hükmetti.

ERDOĞAN, KILIÇDAROĞLU'NDAN KAZANDIĞI TAZMİNATI BURS OLARAK BAĞIŞLADI

İstinaf başvurusunun reddedilmesinin ardından da Kılıçdaroğlu’ndan 43 bin 307 lira tahsil edildi. Cumhurbaşkanı’nın avukatı Hüseyin Aydın’ın verdiği bilgiye göre, tahsil edilen tutar üniversite öğrencilerine burs olarak verilmek üzere Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geliştirme Vakfı’na bağışlandı.

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