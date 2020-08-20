Erdoğan müjdeyi bugün saat kaçta açıklayacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, yarın saat 15.00'da açıklama yapacağı öğrenildi. Erdoğan dün yaptığı açıklamada, "Cuma günü inşallah bu müjdeyi tüm milletimize vermek suretiyle Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına da şimdiden inanıyorum" dedi. Erdoğan'ın açıklamayı yarın saat 15.00'da İstanbul'da yapacağı belirtildi.
Dün güneş paneli tesisi açılış töreninde konuşan Erdoğan, ”Cuma günü ülkemize büyük bir müjde vereceğiz. Türkiye’de yeni bir dönemin açılacağına inanıyorum. Açıklarsam bu işin heyecanı kaybolur” demişti. Borsadaki enerji hisselerinde büyük bir yükselişe neden olan müjdenin ne olduğuyla ilgili dün Bloomberg’in Cumhurbaşkanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberinde Karadeniz’de doğalgaz bulunduğu iddia edilmişti.