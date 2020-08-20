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Gündem Erdoğan müjdeyi bugün saat kaçta açıklayacak?
POLİTİKA

Erdoğan müjdeyi bugün saat kaçta açıklayacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bugün duyurulacak müjdenin saati belli oldu. Erdoğan'ın bugün saat 15.00'de açıklama yapacağı öğrenildi.

Haber Merkezi DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, yarın saat 15.00'da açıklama yapacağı öğrenildi. Erdoğan dün yaptığı açıklamada, "Cuma günü inşallah bu müjdeyi tüm milletimize vermek suretiyle Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına da şimdiden inanıyorum" dedi. Erdoğan'ın açıklamayı yarın saat 15.00'da İstanbul'da yapacağı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan merak uyandıran açıklama: Türkiye'de yeni bir dönem açılacak, bizde rüyası içerisindeyiz
OYNAT 00:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan merak uyandıran açıklama: Türkiye'de yeni bir dönem açılacak, bizde rüyası içerisindeyiz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başkent Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası Açılış Töreni'ne konuşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada 'Cuma günü milletimize büyük bir müjde vereceğiz. Bu müjdeyle Türkiye'de yeni bir dönem açılacak. Bu müjdenin şuanda bizde hayalleri, rüyası içerisindeyiz' dedi.

Bloomberg “Karadeniz”, Reuters “Akdeniz” diyor

  • Dün güneş paneli tesisi açılış töreninde konuşan Erdoğan, ”Cuma günü ülkemize büyük bir müjde vereceğiz. Türkiye’de yeni bir dönemin açılacağına inanıyorum. Açıklarsam bu işin heyecanı kaybolur” demişti. Borsadaki enerji hisselerinde büyük bir yükselişe neden olan müjdenin ne olduğuyla ilgili dün Bloomberg’in Cumhurbaşkanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberinde Karadeniz’de doğalgaz bulunduğu iddia edilmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anlamlı paylaşım: Ülkemize dayatılmaya çalışılan “Sevr”e boyun eğemeyiz
OYNAT 01:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anlamlı paylaşım: Ülkemize dayatılmaya çalışılan “Sevr”e boyun eğemeyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından Doğu Akdeniz gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, 'Bir asır önce nasıl millet olarak Sevr'i yırtıp atmışsak, bugün de Doğu Akdeniz'de ülkemize dayatılmaya çalışılan “Sevr”e boyun eğemeyiz' mesajını iletti.
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