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Gündem

Erdoğan müjdeyi duyurdu: En düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarca insanın merakla beklediği emekli maaşına ilişkin müjdeyi duyurdu. Erdoğan en düşük emekli maaşını 2 bin lira artırılarak 7 bin 500 TL'ye çıkarıldığını açıkladı.

23:53 . 22/03/2023 الأربعاء
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NTV'de canlı yayında soruları yanıtladı. Gündemle ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli maaşlarıyla alakalı açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, en düşük emekli aylığının 7 bin 500 TL olacağını açıkladı.

NTV-Star TV özel yayınına konuk olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilen canlı yayında, gazeteciler Seda Öğretir, Nazlı Çelik, Ahmed Arpat ve Burhanettin Duran'ın sorularını cevaplandırdı.

Erdoğan, özel yayında Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeleri değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'en düşük emekli maaşı ne kadar olacak' sorusuna, "Emeklilerle ilgili çalışmamızı yaptık ve bu rakamı da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız, Hazine ve Maliye Bakanlığımızla yaptık. Açıklamak yine bana kaldı. Bu akşam buradan güzel müjdeyi vermiş olayım. Bunu 7 bin 500 lira olarak bu akşam buradan açıklamış oluyoruz. Hayırlısı olsun" yanıtını verdi.


#en düşük emekli maaşı
#cumhurbaşkanı Erdoğan
#emekli maaşı
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