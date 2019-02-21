Erdoğan: Riskli yapılardan çıkın, kiranızı biz vereceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Manisa Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, riskli ve kaçak yapılardan oturan vatandaşları uyarı. Erdoğan "Bu kaçak yapılardan diyorum ki, gelin her türlü tedbiri aldık. Çevre Şehircilik Bakanım 81 vilayete yazı gönderdi. Bu kaçak yapılardan çıkın, kiranızı biz vereceğiz, biz de oralarda TOKİ olarak süratle sağlam, güvenilir binalar yapalım. Ben dikey mimariye karşıyım. Yatay mimariyle zemin + 4, bilemediniz zemin + 5 kat binalarla işi sağlam yapalım. Bu konuda halkımdan destek bekliyorum, yardım bekliyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkanlar:

Osmanlı'nın görkemli sancağı Manisa'yı selamlıyorum. Şehr- i şehzade Manisa'yı selamlıyorum. Dünya tarihinde fetih akademisi olan Manisa'yı selamlıyorum. İstiklal Harbimizin kahraman şehri Manisa'yı selamlıyorum.

Yenilen düşmanın kaçarken yakıp, yıktığı bu şehri yeniden ayağa kaldıran Manisa'nın çalışkan insanlarını selamlıyorum. Türkiye'nin tarım, sanayi, ticaret şehri Manisa'yı selamlıyorum. Buradan Manisa'nın tüm ilçelerini, mahallelerindeki tüm insanlarımı selamlıyorum.

Manisa Evliya Çelebi'nin ifadesiyle müzeyyen bir şehirdir. Manisa mimarimizin nadide eserleri ile süslenmiş olduğu için müzeyyen denmiştir. Manisa ilmini, irfanını, edebini, ahlâkını Merkez Efendi'den almış bir şehirdir.

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3500 yıllık tarihinden Manisa bugün bir başka güzel

Cesaretini, kararlılığını, iradesini Saruhan Bey'den almış ve bu hasletlerini gözü gibi koruyan bir şehirdir. Heybetini Spil dağından, bereketini Gediz nehrinden, vakarlı duruşunu 3500 yıllık tarihinden Manisa bugün bir başka güzel.

Size güzel bir şey söyleyeceğim. Genceler tencerede gül perde, perdenin ucu yerde, yürek oynar can titrer, sizi gördüğüm yerde. Bizim de işte bu Manisa türküsünde olduğu gibi sizleri görünce yüreğimiz oynuyor, canımız titriyor.

AK Parti olarak Türkiye'yi şaha kaldırmak üzere yola çıkarken bu kadim şehirden hem ilham aldık hem de büyük destek gördük.

Hem şehirleri hem gönülleri âbad etmek için 17 yıldır büyük bir mücadele verdik.

Manisa 31 Mart'ta Cumhur İttifakı'nı destekliyor muyuz? Milli iradeye sahip çıkıyor muyuz? Bir kez daha ülkemize demokrasi şöleni yaşatıyor muyuz? Manisa Büyükşehir'de adayını hep birlikte en ufak tereddüte düşmeden destekliyor muyuz? İlçelerimizde AK Parti ve MHP adaylarını herhangi bir sıkıntıya düşmeden destekleyeceğiz ve zillet, illet ittifakına gereken dersi veriyor muyuz?

27 katrilyon yatırım

Son 17 yılda 27 katrilyon yatırım yaptık Manisa'ya. Çalıştık, ürettik, yatırım yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz. Biliyorsunuz hafızaı beşer nisyan ile malüldür. İnsanoğlu unutkandır. Sabuncubeli Tüneli'nden geçer ama unutur.

Sabuncubeli Tüneli yokken oralar ne haldeydi, öyle mi? Şimdi bitti, 15 dakikada. Manisamızı İzmirimizi daha yakın hale getirirken marifet de iltifata tabidir. Eğitimde 4 bin 400 adet yeni derslik inşa ettik. 6 bin 13 kişilik kapasiteli yurt açtık.

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"Bize durmak yaraşmaz"

12 bin seyirci kapasiteli Akhisar Stadyumu'nu kim yaptı? Biz yaptık. Akhisar ve Turgutlu Gençlik Merkezlerini şehrimize kazandırdık. 12 bin seyirci kapasiteli Turgutlu Stadyumu'nun yapımında da sona geliyoruz. Çalışıyoruz. Bize durmak yaraşmaz. Şehrimizdeki ihtiyaç sahiplerine, şehit yakınlarımıza, yaşlılarımıza, engellilerimize toplamda 2,5 katrilyon destek sağladık. Toplam 65 adet sağlık tesisini Manisalı kardeşlerimizin istifadesine sunduk.

558 yataklı Manisa Şehir Hastanemiz otel konforundadır. Hastanemizi nasıl buldunuz? Güzel mi, beğendiniz mi? İşte biz halkımızın layık olduğu neyse onu yaptık. Kula ve Ahmetli Devlet Hastanelerimizle birlikte 4 sağlık tesisimizin yapımı, 23 sağlık tesisimizin plan, proje süreci devam ediyor. Manisa'ya 300 yataklı ruh sağlığı hastanesini de kazandırmak için hazırlıklara başladık. Manisa'da 7 bin 800 toplu konut projesini hayata geçirdik.

İmar Barışı'yla Manisalı vatandaşımızın yüzünü güldürdük

İş işten geçtikten sonra bağırmanın, ağlamanın faydası yok.Bu kaçak yapılardan diyorum ki, gelin her türlü tedbiri aldık. Çevre Şehircilik Bakanım 81 vilayete yazı gönderdi. Bu kaçak yapılardan çıkın, kiranızı biz vereceğiz, biz de oralarda TOKİ olarak süratle sağlam, güvenilir binalar yapalım. Ben dikey mimariye karşıyım. Yatay mimariyle zemin + 4, bilemediniz zemin + 5 kat binalarla işi sağlam yapalım. Bu konuda halkımdan destek bekliyorum, yardım bekliyorum.

İzmir'de Karabağlar, Bergama ve Bornova'da kaçak yapılardan gelin çıkın. Biz kira yardımını yapıyoruz. Sağlam yapalım. İmar meselesini çözmek durumundayız. İmar Barışı'yla Manisalı vatandaşımızın yüzünü güldürdük.

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Soma çalışanlarına kadro müjdesi

Yapımı devam eden Ankara, Afyonkarahisar, Manisa, İzmir Hızlı Tren Projesimizle Manisa'yı İstanbul'a ve Ankara'ya hızlı trenle bağlıyoruz. Bu yıl içinde Saruhan, Kırkağaç ve Soma ilçelerimize doğal gazı da veriyoruz. Soma'da çalışan 2 bin 500 kişiye kadro veriyoruz. Bu işçilerimizin yeni şirkete nakilleri yapıldı. Şimdi CHP bunun istismarını yapar. İşleri güçleri bu. Bu yalana, müfterileri sakın aldanmayın. Geçtiğimiz yıl işlerine son verilmiş olan 200 civasındaki işçimizin durumunu biliyorum. İnşallah onları da sonraki alımlarda değerlendireceğiz. Soma'da kaza yaşanan maden tesisini TTK'ya devrediyoruz.

İzmir'e kendini her alanda ispatlamış, Denizli'de iki dönem belediye başkanlığı yapmış, kendini iyi yetiştirmiş Nihat Zeybekci kardeşimizi oraya aday yaptık. İzmir'e bunlar yakışmıyor. İzmir'i bunlar mahvettiler. Körfezin halini görüyorsunuz değil mi? Pislikten, kokudan geçilmiyor. İstanbul'un Haliç'i de böyleydi. Kokudan geçilmiyordu. Orayı bu kardeşiniz temizledi. Şimdi orada balık tutuluyor, yüzülüyor.

Nisan ayıyla birlikte Türkiye tamamen reform gündemine, büyük projelerine, büyük yatırımlarına odaklanmış olarak geleceğe doğru yol alacak.

Bunların heybesinde saman bile yok. Bunların heybesinde sadece iftira var, hakaret var, kavga var. Kavga dediysek sanmayın Türkiye düşmanlarıyla kavga ediyorlar. Kendi içlerinde post kavgası. Biz MHP ile Cumhur İttifakı'nı kurduk ya, bunlar da hemen bir başka ittifak peşine düştüler. Zillet ittifakı. Masanın üstünde adı iyi ama kendi pek karışık bir partiyle, mirasyedi bir partiyle pazarlık var. Ama asıl pazarlık masanın altında yürüyor. PKK'nın güdümündeki HDP'yle pazarlık yapılıyor.

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"12 Eylül'ün zalim savcısının mirası CHP'de vücut buluyor"

CHP İzmir adayı, her şeyiyle babasına sahip çıkıyor. CHP'nin genel başkanı da başarılı bir hukukçu diyor. Halbuki Nurettin Soyer ismini yolu Mamak'a düşen herkes bilir. Kendisi işkence tezgahları, hukuk katili iddianameleriyle tam bir zalimdir. Tencere yuvarlanmış, kapağı bulmuş dedikleri bu olsa gerek. 12 Eylül'ün zalim savcısının mirası bugün CHP'de vücut buluyor. Ülkemizdeki tüm darbelerin açık ve aleni destekçisi CHP, bu kötü mirasını bugün de devam ettiriyor.