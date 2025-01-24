Erdoğan, Ruanda liderinin ‘Bizi de barıştırın’ talebine yeşil ışık yaktı: Her türlü desteğe hazırız

Türkiye ve Ruanda arasında cumhurbaşkanı düzeyinde ilk resmi ziyaret dün gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame ile dün Ankara’da bir araya geldi. Erdoğan, Kagame’yi resmi törenle karşıladı. İkili ve heyetler arası görüşmelerin ardından iki ülke arasında 4 anlaşma imzalandı.

Düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Ruanda lideri Kagame, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çeşitli ihtilaflarda gösterdiği ara buluculuk gayretlerinden ötürü takdirlerini sunarak, "Somali ve Etiyopya'yı bir araya getirdiniz. Bu son derece takdirle karşılanan bir durum. Kim bilir sizin bu güzel çabalarınızın, bizim bölgemizde, özellikle de Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile ilgili önemli gelişmelerde de belki etkilerini görebiliriz" dedi.

HEDEFİMİZ AFRİKA’NIN İSTİKRARI

"Afrika'nın sorunlarına Afrikalı çözümler bulunması ilkesi çerçevesinde eşit ortaklık ve kazan kazan temelinde, kıtanın istikrarına ve kalkınmasına katkıda bulunmayı hedefliyoruz” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, arabuluculuk için yeşil ışık yaktı:

“Ruanda'nın Doğu Afrika ve Büyük Göller bölgesinde istikrar ve güvenliğin tesisine yapmakta olduğu değerli katkıları takdirle izliyoruz. Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile yaşanılan ihtilafın barışçıl yöntemlerle çözülmesini temenni ediyoruz. Angola'nın arabuluculuğunda yürütülen doğrudan müzakereleri samimi şekilde destekliyoruz. Büyük Göller bölgesinde istikrar ve barışa katkı sağlayacak bu meselenin çözümü konusunda her iki tarafın da arzu etmeleri halinde biz de Türkiye olarak her türlü desteği vermeye hazırız."







