Erdoğan: Sınırda terör koridoruna izin vermeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Reuters'a verdiği özel mülakatta, İdlib ve 'Güvenli Bölge' konularına ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

''Rejim herhangi bir saldırı yaptığında iş çok farklı bir istikamete gider''

İdlib'deki gözlem noktalarından şu anda çekilmemiz söz konusu değil. Hassasiyetlerimiz ve önceliklerimiz var. Sivillere saldırıları, ülkemize yönelik yeni bir mülteci akını riski ve siyasi çözüm sürecinin iflası tehlikesi olarak görüyoruz. Rejim gözlem noktalarımızla uğraştığı anda, herhangi bir saldırı yaptığında iş orada çok farklı bir istikamete gider, şu anki gibi durmayız.

Ankara'da 3'lü zirve

Pazartesi günü Ankara'da yapacağımız İdlib zirvesinde, gerek Rusya gerek İran'la ikili ve üçlü görüşmelerimiz olacak. Aldığımız kararları basın toplantısıyla açıklayacağız. İdlib'de istediğimiz ateşkes anlık ateşkesler değil. Artık göç kuzeydoğuya başlamış durumda, biz halkı yardım ekiplerimizle destekliyoruz. Bunu Türkiye yapıyor. Batının böyle bir derdi yok.

''Gerekirse kapıları açacağız''

3 milyon 600 insana bakan Türkiye, yeni gelecek mültecileri kaldıramaz. Bazı ülkeler bu açıklamama kızıyor ama gerekirse kapıları açmak durumunda kalacağız.

'Güvenli bölge'

Verdikleri sözü tutmayan AB ülkelerinin tutumuna sessiz kalamayız. AB ülkeleri güvenli bölge konusuna iyi bakıyorlar fakat harekete geçme konusunda geri duruyorlar. Güvenli bölge önerimi Obama döneminden beri yapmaya devam ediyorum.

''ABD bize parayla vermediği silahı terör örgütlerine parasız veriyor''

YPG ve PYD'nin terör örgütü olduğunu ABD'ye anlatıyoruz ancak buna rağmen bize inanmayarak yanlışa düşüyorlar. ABD sınıra TIR'larla mühimmat getirdi örgütlere yardım olarak. Biz nasıl müttefikiz?Terör örgütleri bize saldırıyor, ABD örgüte silah yardımı yapıyor. Biz NATO'da ABD ile müttefikiz, bize parayla vermedikleri silahı örgütlere parasız veriyorlar.

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