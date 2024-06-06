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Erdoğan ve Akşener'in görüşmesine Dervişoğlu'ndan ilk yorum

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Meral Akşener'in dünkü görüşmesine dair açıklama yaptı. Dervişoğlu ""Devlet ve siyaset hayatında önemli görevler yapmış insanların bu ziyaretleri karşılıklı olarak yapmaları kadar doğal bir şey yok" yorumunda bulundu.

10:58 - 6/06/2024 Perşembe
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Müsavat Dervişoğlu - Meral Akşener - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Müsavat Dervişoğlu - Meral Akşener - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
İYİ Parti lideri
Müsavat Dervişoğlu
, katıldığı bir canlı yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, gazetecilerin sorularını cevapladı.

Görüşmeden haberinin olduğunu aktaran Dervişoğlu, ziyaretin Akşener'e zarar vermeyeceğini anlattı.


"Görüş alışverişinde bulunmuşlardır"


Dervişoğlu şöyle devam etti:

"Devlet ve siyaset hayatında önemli görevler yapmış insanların bu ziyaretleri karşılıklı olarak yapmaları kadar doğal bir şey yok. Zannediyorum, Türkiye'nin karşı karşıya bulunduğu temel meselelerle alakalı olarak karşılıklı görüş alışverişinde bulunmuşlardır. Sayın Genel Başkanımız (Akşener), ziyaretten sonra telefonla beni aramak suretiyle bilgilendirdi. Genel olarak Türkiye'yi konuştuklarına dair birtakım ifadelerde bulundular. Onun dışında 'özel' diye tanımlanabilecek herhangi bir açıklama yapmadılar."


Erdoğan ile görüşecek mi?


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile olası bir görüşmesinin olup olmayacağına ilişkin soru üzerine Dervişoğlu,
"Şu anda bana intikal etmiş bir şey yok. Ben yeni seçilmiş genel başkanım. Sayın Cumhurbaşkanı şayet bize gelir, başarı dileklerinde bulunursa, ziyaret ederse, ben de iadeiziyaret yapmaktan imtina etmem dedim. Şu anda kendisinden bana gelmiş ne bir davet var ne de genel başkan seçilmem münasebetiyle gerçekleştirdikleri bir tebrik ziyareti var."
diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Akşener ile görüşüp henüz kendisiyle görüşmemesi noktasında bir tepkisi bulunmadığını belirten Dervişoğlu, ziyaretin Meral Akşener'e zarar vermeyeceğini anlattı.


"Meral Akşener'e Cumhurbaşkanı Yardımcılığı verilmesi" yönünde bazı iddialar bulunduğunun ifade edilmesi üzerine Dervişoğlu, buna ihtimal vermediğini ifade etti.




#Müsavat Dervişoğlu
#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
#Meral Akşener
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