Erdoğan ve Akşener'in görüşmesine Dervişoğlu'ndan ilk yorum

"Şu anda bana intikal etmiş bir şey yok. Ben yeni seçilmiş genel başkanım. Sayın Cumhurbaşkanı şayet bize gelir, başarı dileklerinde bulunursa, ziyaret ederse, ben de iadeiziyaret yapmaktan imtina etmem dedim. Şu anda kendisinden bana gelmiş ne bir davet var ne de genel başkan seçilmem münasebetiyle gerçekleştirdikleri bir tebrik ziyareti var."