Erdoğan ve Akşener'in görüşmesine Dervişoğlu'ndan ilk yorum

Görüşmeden haberinin olduğunu aktaran Dervişoğlu, ziyaretin Akşener'e zarar vermeyeceğini anlattı.
"Görüş alışverişinde bulunmuşlardır"
"Devlet ve siyaset hayatında önemli görevler yapmış insanların bu ziyaretleri karşılıklı olarak yapmaları kadar doğal bir şey yok. Zannediyorum, Türkiye'nin karşı karşıya bulunduğu temel meselelerle alakalı olarak karşılıklı görüş alışverişinde bulunmuşlardır. Sayın Genel Başkanımız (Akşener), ziyaretten sonra telefonla beni aramak suretiyle bilgilendirdi. Genel olarak Türkiye'yi konuştuklarına dair birtakım ifadelerde bulundular. Onun dışında 'özel' diye tanımlanabilecek herhangi bir açıklama yapmadılar."
Erdoğan ile görüşecek mi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Akşener ile görüşüp henüz kendisiyle görüşmemesi noktasında bir tepkisi bulunmadığını belirten Dervişoğlu, ziyaretin Meral Akşener'e zarar vermeyeceğini anlattı.
"Meral Akşener'e Cumhurbaşkanı Yardımcılığı verilmesi" yönünde bazı iddialar bulunduğunun ifade edilmesi üzerine Dervişoğlu, buna ihtimal vermediğini ifade etti.