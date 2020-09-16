Erdoğan ve Merkel'den kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Doğu Akdeniz’deki gelişmeleri konuştu.

OYNAT 01:37 Macron: Kıbrıs'ta arama yapıp Libya ile anlaşma imzalıyorlar, Türk halkına değil Erdoğan'a karşıyız Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Akdeniz zirvesinde tehditkar ifadeler kullandı. Türkiye'nin Kıbrıs'ta arama yapmasını ve Libya ile anlaşma imzalamasını 'kabul edilemez' olarak nitelendiren Macron, ''AB olarak Türk halkına karşı değil, Erdoğan'a karşı net tavır almalıyız. Türk halkı büyük bir halk, daha iyisini hak ediyor'' dedi.



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Doğun Akdeniz ele alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile bir video konferans görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye-Almanya ilişkileri ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu Akdeniz konusunda yapıcı ve hakkaniyet temelli bir yaklaşım olduğu müddetçe anlaşmazlıkların müzakere ve uzlaşma ile çözülebileceğini ifade etti.

OYNAT 01:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a: Senin şahsımla daha çok sıkıntın olacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen Vesayetten Demokrasiye Milli İrade Sempozyumu'nda konuştu. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un, “Bizim derdimiz Türk milletiyle değil, Erdoğan'la” sözlerine cevap veren Erdoğan, “Sayın Macron senin şahsımla daha çok sıkıntın olacak. Defalarca bunu zaten sana söyledim. 'bak senin tarih bilgin de yok' dedim. Cezayir'de 1 milyon insanı öldüren, Ruanda'da 800 bin insanı öldüren sizsiniz. Siz bize insanlık dersi veremezsiniz önce bunu öğren. Senin tarih bilgin yok önce bunları öğrenmen lazım.” ifadelerini kullandı.

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Avrupa devletlerinin Doğu Akdeniz meselesinde adil ve tutarlı olmaları gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin hakları hususunda sonuna kadar kararlı ve aktif politika uygulamayı sürdüreceklerini vurguladı.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da yer aldı.

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