Gündem Erdoğan Yeni askerlik sistemi seçim sonrası hayata geçebilir
POLİTİKA

Yeni askerlik sistemi ne zaman hayata geçecek?

Erdoğan: Yeni askerlik sistemi seçim sonrası hayata geçebilir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Yeni askerlik sisteminin hayata geçmesi büyük ihtimal seçim sonrasına kalır" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Erdoğan, yeni askerlik sistemine ilişkin kritik bir mesaj vererek "Sisteminin hayata geçmesi büyük ihtimal seçim sonrasına kalır" değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan şu ifadelere yer verdi:

  • "Tarih vermeyeyim de... Yakın. Seçim sonrasına kalır. Savunma Bakanımız yurtdışında. O da gelecek. Yarın Meclis Başkanlığı seçimi var. O turlar bitince, yarın 17.00 gibi biter diye düşünüyoruz. Sayın Bahçeli zaten bu noktada açıklamasını yaptılar. Biz de gerekli çalışmalarımızı yaptık."
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