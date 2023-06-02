'Erdoğan yeniden seçilirse heykelini dikeceğim' demişti: AK Partili isimden Tanju Özcan'a çağrı

“Erdoğan yeniden seçilirse heykelini dikeceğim” deyip sessizliğe bürünen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a AK Parti'den çağrı var. AK Parti Bolu İl Seçim İşleri Başkanı Fikret Çıracı "Heykeline ihtiyacımız yok. Ama Bolu’nun bin bir türlü sorunu var. 4 yıldır hiçbir iş yapmadın, artık çalışmaya başla" diye seslendi.





'Bunu da yapmayacağını çok iyi biliyoruz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferinin ardından da heykel sözü için sessizliğe bürünen Tanju Özcan'a AK Partili Fikret Çıracı çağrıda bulundu. Çıracı, "Laftan öte hiç bir icraatı görülmeyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Cumhurbaşkanımızın yeniden seçilmesi halinde heykelini dikeceğini söyledi. Biz hiç bir şeyi yapamadığı gibi bunu da yapamayacağını gayet iyi biliyoruz." dedi.





'Şovlarla vakit geçireceğine sayılı günleri kaldığı belediyede biraz hizmet üretmesi'

Çıracı sözlerini şöyle sürdürdü; "Bildiğimiz için de yardım olsun diye belediye önüne çimento malzemesi bıraktık. Ama yapamaz. 100 ton da malzeme bıraksak onun yüreği Cumhurbaşkanımızın heykelini hayal bile etmeye yetmez. Kendisine tavsiyemiz heykel falan gibi şovlarla vakit geçireceğine sayılı günleri kaldığı belediyede biraz hizmet üretmesi. Cumhurbaşkanımız aziz milletimiz gönlünde zaten taht kurmuştur. Onun yapacağı heykele ihtiyacı da yoktur."

'Büyük lokma ye büyük söz konuşma'

Tanju Özcan'a yönelik Bolu Beyi benzetmesi de yapan Çıracı, "Özcan'a seslenmek istiyorum. Büyük lokma ye ama büyük söz söyleme. Bizde söz namustur. Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrası kayıplara karışacağına, çıksın Bolu halkına vaat ettiği sözleri yerine getirsin. Bolu Beyi gibi hem halkına hem de şehrine zulüm yapmasın" diye konuştu.























