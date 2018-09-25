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​Erdoğan'dan dünyaya FETÖ uyarısı: Terör ihraç ediyor - Son dakika haberleri

Erdoğan'dan dünyaya FETÖ uyarısı: Terör ihraç ediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'na hitabı sırasında dünyaya FETÖ uyarısında bulunarak "Buradan tüm dünya ülkelerini, FETÖ terör örgütüne karşı dikkatli olmaya ve harekete geçmeye davet ediyorum. Bunun başı şu anda ABD'de, Pensilvanya'dadır. 400 dönümlük arazide yaşamakta, buradan dünyanın 160 ülkesine terör ihraç etmektedir." dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temsil ettiği Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu görüşmeleri, 140'tan fazla devlet ve hükümet başkanının katılımıyla başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genel Kurulu'na hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm dünya ülkelerine Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) konusunda uyardı.

Terör örgütlerinin hepsinin tüm güçlerini silahlı eylemlerinden almadığına dikkati çeken Erdoğan, "Bazıları daha karmaşık, daha gizli, daha aldatıcı yöntemler kullanıyor. Ülkemizde 15 Temmuz 2016 gecesi darbe girişimine kalkışıp 251 vatandaşımızı şehit eden, 2 bin 193 vatandaşımızı yaralayan FETÖ, işte böyle bir terör örgütüdür. Peki bunun lideri şu anda nerededir? Bunun başı nerededir? Bunun başı şu anda, evet, Amerika'da, Pensilvanya'dadır. 400 dönümlük bir arazide şu anda yaşamakta ve buradan dünyanın 160 ülkesine terör ihraç etmektedir. Bu örgüt, faaliyetlerini 'eğitim', 'yardımlaşma', 'diyalog' gibi parıltılı kavramların ardına saklanarak, sivil toplum örgütü veya ticari kuruluş görünümünde sürdürmektedir." diye konuştu.

Başkan Erdoğan, Türkiye'de 40 yıl boyunca işte bu aldatmacayla gelişen, büyüyen terör örgütünün, kendini yeteri kadar güçlü hissedince gerçek yüzünü gösterdiğini vurguladı.

"Dünyanın dört bir yanında benzer faaliyetler yürütüyor"

Önce emniyet ve yargı kurumlarının içindeki, ardından da silahlı kuvvetlere sızdırdığı elemanları aracılığıyla ardı ardına darbe teşebbüsleri başlattığına dikkati çeken Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Bu örgüt zaman içinde ülkemizde sahip olduğu ekonomik ve bürokratik gücü, devletle birlikte siyaseti ve toplumu kontrol altına almak için kullanmaya kalkmıştır. Milletimizin desteğiyle son 5 yılda yürüttüğümüz kararlı mücadele sayesinde FETÖ'yü ülkemizde büyük ölçüde tasfiye ettik. Şimdi bu terör örgütünün dünyanın dört bir yanında benzer faaliyetler yürüttüğünü görüyoruz.

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Türkiye'nin ikazlarına kulak veren, tecrübelerinden ders alan ülkeler birer birer bu örgütü deşifre ediyor ve topraklarından kovuyor. Buna karşılık ne yazık ki dost bildiğimiz birçok ülke ve bunlar hala bunları bize vermemekte ısrar ediyorlar. Tabii ki hala tehlikenin farkına varmamış olanlar bunun bedelini de ağır ödeyecekler. Mesela, FETÖ terör örgütünün Amerika'nın 27 eyaletinde, sadece charter okullar aracılığıyla devlet bütçesinden yılda aldığı para 763 milyon dolardır."

Bu rakama örgütün her türlü kara para aklama işine karışan ticari kuruluşlarının ve gizli gündemleri olan sivil toplum örgütü görünümlü diğer yapıların gelirlerinin dahil olmadığına işaret eden Erdoğan, "Buradan tüm dünya ülkelerini, canım yandığı için açık söylüyorum, FETÖ terör örgütüne karşı dikkatli olmaya ve harekete geçmeye davet ediyorum. Silahlı terör örgütleri ve eli kanlı rejimler konusunda sergilediğimiz dayanışmayı bu sinsi örgüt için de göstermeliyiz. İsteyen her ülkeyle bu konudaki tecrübelerimizi ve elimizdeki bilgileri paylaşmaya hazırız." çağrısında bulundu.

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