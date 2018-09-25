Erdoğan: Fırat'ın doğusu terörden temizlenecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temsil ettiği BM 73. Genel Kurulu görüşmeleri başladı. Erdoğan, Genel Kurula hitap etti.

Reuters Başkan Erdoğan, Suriye konusunda ABD yönetimine sert mesajlar verdi.

Hedef Suriye'yi terörden temizlemek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hedefimiz, Münbiç'ten başlayarak Irak sınırına kadar olan Suriye topraklarının tamamını teröristlerden temizlemektir." vurgusunu yaptı.

"Teröristleri silahla donatanlar gelecekte bunun acısını mutlaka çekeceklerdir"

Erdoğan, "Taktik çıkarları uğruna teröristleri on binlerce tır, binlerce kargo uçağı silahla donatanlar gelecekte bunun acısını mutlaka çekeceklerdir" dedi.

"Buradan tüm tarafları Suriye'de adil ve sürdürülebilir siyasi çözüm için destek olmaya davet ediyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Buradan tüm tarafları, Suriye'de adil ve sürdürülebilir siyasi çözüm arayışlarına yapıcı bir anlayışla destek olmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

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