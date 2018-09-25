Dünya Erdoğan Fıratın doğusu terörden temizlenecek
AMERİKA

Erdoğan: Fırat'ın doğusu terörden temizlenecek

Erdoğan: Fırat'ın doğusu terörden temizlenecek

BM Genel Kurulu'nda hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin terör örgütü YPG/PKK'ya silah yardımlarına tepki göstererek, "Hedefimiz Fırat'ın doğusunu teröristlerden temizlemek. Teröristlere on binlerce TIR silah yardımı yapanlar gelecekte bunun acısını mutlaka çekecek" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temsil ettiği BM 73. Genel Kurulu görüşmeleri başladı. Erdoğan, Genel Kurula hitap etti.

Reuters
Başkan Erdoğan, Suriye konusunda ABD yönetimine sert mesajlar verdi.

Hedef Suriye'yi terörden temizlemek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hedefimiz, Münbiç'ten başlayarak Irak sınırına kadar olan Suriye topraklarının tamamını teröristlerden temizlemektir." vurgusunu yaptı.

"Teröristleri silahla donatanlar gelecekte bunun acısını mutlaka çekeceklerdir"

Erdoğan, "Taktik çıkarları uğruna teröristleri on binlerce tır, binlerce kargo uçağı silahla donatanlar gelecekte bunun acısını mutlaka çekeceklerdir" dedi.

"Buradan tüm tarafları Suriye'de adil ve sürdürülebilir siyasi çözüm için destek olmaya davet ediyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Buradan tüm tarafları, Suriye'de adil ve sürdürülebilir siyasi çözüm arayışlarına yapıcı bir anlayışla destek olmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

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