Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump ile görüştü
AMERİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu’na hitabı öncesinde ABD Başkanı Trump ile bir görüşme yaptı.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile kısa bir görüşme gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile kısa bir görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’na hitabı öncesinde ABD Başkanı Donald Trump ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump, BM Genel Kurulu görüşmeleri esnasında bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Genel Kurul salonu dışında iki liderin samimi bir şekilde kısa bir sohbet gerçekleştirdiği belirtildi.

El sıkıştıktan sonra bir süre sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan, Trump'a da eşi Melania Trump'ın eşlik etti.

Bu görüşmenin ardından salona geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Kurulu'na hitap etti.

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