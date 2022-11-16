Erdoğan'dan G-20'de Yunanistan'a net mesaj: Bir gece ansızın gelebiliriz, hadlerini bilsinler

Cumhurbaşkanı Erdoğan Endonezya'nın Bali adasında düzenlenen G-20 Liderler Zirvesi'nde konuştu.

İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırı nedeniyle başsağlığı mesajları iletenlere teşekkür ediyoruz. Bir kez daha hayatını kaybedenlere başsağlığı diliyorum.

DEAŞ'la mücadele adı altında terör örgütüne destek verenler de dökülen her damla kana ortaktır.

Ne yaparlarsa yapsınlar kimin arkasına saklanırlarsa saklansınlar teröristler kendilerini bekleyen akıbetten kurtulamayacaklar. Ülkemizin ve bölgemizin geleceğinde terörün hiçbir türlüsüne yer olmadığının altını tekrar çizmek istiyorum. Terör tehdidini kaynağında bertaraf etme stratejimizi kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz.

Tüm dost ve müttefiklerimizin, Türkiye'nin haklı mücadelesine samimi desteğini bekliyoruz.

Zirve kapsamında küresel, siyasi ve ekonomik görünüme ilişkin son gelişmeleri değerlendirdik. Aşırı yükselen enerji, gıda ve hammadde fiyatlarının hiçbir ayrım yapmadan tüm ekonomileri zorladığı görülüyor. Bu kriz belli bölgelerin değil, tüm ülkelerin krizidir.

REKLAM

Küresel ekonomideki kötüleşmenin en şiddetli vurduğu bölgeler Asya ve Afrika'daki kırılgan devletlerdir.

Ekonomik göstergeler bir çıkış yolu bulunmazsa mevcut durumun kötüleşeceğini gösteriyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı..

ABD İLE F-16 GÖRÜŞMELERİ

F16 konusunda, “Sayın Biden olumlu gelişmelerin olduğunu söyledi”

TAHIL ANLAŞMASI

Görüşmelerimiz sürekli devam ediyor ve şu an itibarıyla devam edeceği kanaatindeyim, herhangi bir sıkıntı yok

POLONYA'YA DÜŞEN FÜZE

Rusya’nın alakamız yoktur demesi bizim için önemli. Biden’ın bu füzelerin Rus yapımı olduğunu açıklaması herhalde bunun Rusya ile alakası olmadığını göstermiştir. Bu bir teknik arıza olabilir, bu nedenle inceleme şarttır

REKLAM

GEREKLİ OLAN YERDE GEREKLİ CEVABI VERİRİZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üye olması konusunda ABD’nin tepkisine ilişkin, “Kuzey Kıbrıs’la ilgili Türk Devletleri Teşkilatı’nda aldığımız karar geçerlidir. Bu kararla ilgili herhangi bir ülkeden icazet almamıza gerek yoktur. Bundan sonraki süreçte de olumsuz yaklaşan ülkelere gerekli olan yerde gerekli cevabı veririz” dedi.

YUNANİSTAN'A ADALARA SİLAH MESAJI

Yunanistan'da iki üç isim var rahat durmuyorlar. Adalara getirilen silahlar uçaklar bir anlam ifade etmez. Bu iş yürek işidir. Bir gece ansızın gelebiliriz, hadlerini bilsinler.

BİZİ ÖNEMSİZ İŞLERE DAVET ETMELERİNE GEREK YOK

Biden’ın düzenlediği toplantıda yoktunuz. ‘Bölünme mi var?’ sorusuna cevabı) Bizi arama imkanları o esnada olmamıştır. Çok da önemli değil. Bizi önemli işlere davet ediyorlar. Önemsiz işlere davet etmelerine gerek yok.

REKLAM

DÜNYA Polonya'ya düşen füzeye ilişkin Erdoğan'dan açıklama: İnceleme araştırma şarttır

DÜNYA ABD'lilere göre ilk bulgular Rus füzesini engellemeye çalışan Ukrayna füzesine işaret ediyor