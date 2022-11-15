Erdoğan'dan G20'de kritik temaslar: Liderlerle art arda bir araya geldi

G20 Liderler Zirvesi için Apurva Kempinski'ye gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada G20 Liderler Zirvesi resmî karşılama törenine katıldı.

Zirveye ev sahipliği yapan Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, toplantı öncesinde karşıladığı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tokalaşarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

Resmî karşılama töreni sonrasında liderler, "Gıda ve Enerji Güvenliği" oturumuna geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, oturumun yapılacağı salonda liderlerle ayaküstü sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya'nın Bali Adası'nda düzenlenen G20 Liderler Zirvesi çerçevesinde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüşme gerçekleştirdi.

İki lider, zirvenin yapıldığı Apurva Kempinski'de bir araya geldi. Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.

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Erdoğan daha sonra Türkiye, Meksika, Endonezya, Güney Kore ve Avustralya'dan oluşan kıtalar arası gayrı resmî istişare ve eş güdüm platformu MIKTA üyesi ülkelerin devlet başkanlarıyla, Endonezya'nın Bali kentinde düzenlenen G-20 Zirvesi'nde bir araya geldi.

BIDEN TAZİYELERİNİ İLETTİ

Erdoğan zirve kapsamında Bali'de bulunan ABD Başkanı Biden ile görüştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, görüşmede ticaret ve güvenlik konuları başta olmak üzere iki ülke ilişkiler değerlendirildi.

ABD Başkanı Biden, İstanbul’da İstiklal Caddesi’ndeki terör saldırısında hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti.

Bölgesel gelişmelerin de değerlendirildiği görüşmede, ABD Başkanı Biden, Rusya-Ukrayna arasında tahıl koridorunda yaşanan sorunun çözülmesini ve sevkiyatın yeniden başlamasını sağlayan çabaları dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti.

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Türkiye ile ABD arasındaki F-16 sürecine yönetim olarak desteklerinin devam edeceğini belirten Biden, İsveç’in NATO üyeliği sürecinde Türkiye’nin önemli bir aktör olduğunu da ifade etti.

ERDOĞAN MACRON'LA BİR ARAYA GELDİ

Bu görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransız lider Macron ile bir araya geldi. Erdoğan, Fransız lidere, tahıl koridorunun yoğun çabalarla yeniden işlemeye başladığını, mutabakatın devamı için AB'nin de üzerine düşeni yapması gerektiğini dile getirdi.

Macron, Erdoğan'a İstanbul'daki terör saldırısında yaşamını yitirenler için taziyelerini iletti. Erdoğan, Macron ile görüşmesinde Yunanistan’ın dürüst, samimi ve anlamlı diyaloga teşvik edilmesi gerektiğini söyledi.

Bu görüşmelerin ardından Erdoğan, Bali'deki G20 Liderler Zirvesi'nde İtalya Başbakanı Meloni ile bir araya geldi. Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Maliye Bakanı Nurettin Nebati, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik de yer aldı.

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ERDOĞAN'DAN TÜM DÜNYAYA UYARI

Oturumdaki konuşmasına misafirperverliği için Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo'ya teşekkür ederek başlayan Erdoğan, geçen sene tüm meydan okumalara rağmen küresel ekonominin yüzde 6 büyüdüğüne dikkati çekti. Erdoğan, ne var ki, artan talep, tedarik zincirlerinde yaşanan bozulma, emtia fiyatlarındaki yükseliş ve hammadde sıkıntılarının dünyayı yüksek enflasyonla karşı karşıya bıraktığını belirtti.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ise gıda ve enerji kulvarında tıkanmaya, bunun da emtia fiyatlarında ilave artışlara yol açtığını dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"2015 yılındaki G20 dönem başkanlığımız sırasında gıda güvenliğini önceliklerimizden biri olarak gündemimize almıştık. Antalya'da sizleri misafir ettiğimizde Gıda Güvenliği ve Sürdürülebilir Gıda Sistemleri başlıklı eylem planımıza imza atmıştık. Aradan geçen süre zarfında yedi sene önce gündeme getirdiğimiz hususların isabeti görüldü. Eşim Emine Erdoğan'ın öncülüğünde yürüyen Sıfır Atık Projesi kapsamında bu sene Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na sunduğumuz '2030 Gündeminin Geliştirilmesi için Sıfır Atık Yaklaşımlarının Teşvik Edilmesi' başlıklı Karar Taslağına kıymetli desteklerinizi bekliyorum."

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GIDA KRİZİ UYARISI

Dünyadaki gıda krizine işaret eden Erdoğan, "Mevcutta, dünya, buğday, ayçiçeği yağı ve mısırda olduğu gibi pirinçte de kriz yaşanması ihtimaliyle karşı karşıyadır. Keza, dünya gübre piyasası da süratle istikrara kavuşturulmalıdır. Aksi takdirde, önümüzdeki yıl daha büyük bir gıda krizi yaşayacağız." ifadesini kullandı.

"HAREKETE GEÇMELİYİZ"

Afrika'nın kuraklığın da etkisiyle kıtlık riski içinde bulunduğunu belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Dünya beşten büyüktür' şiarıyla, Afrika'nın sesinin küresel ve bölgesel meselelerde yankı bulmasını önemsiyoruz. Türkiye olarak küresel gıda güvenliğinin temini için yoğun çaba sarf ettik. Tarafların yapıcı yaklaşımları sayesinde Birleşmiş Milletlerle birlikte Karadeniz'de tesis ettiğimiz koridordan şimdiye kadar 10 milyon tonun üzerinde tahılın sevkiyatı sağlandı. İstanbul Mutabakatı, savaşa rağmen tarafların uzlaşıya varabildiklerini de gösterdi. Tabii mekanizmanın işlemeye devam etmesi için sizlerin de desteğiyle, sıkıntıya yol açan engellerin esnetilmesi noktasında adım atılması lazım. Ayrıca ihraç edilen tahılın Afrika başta olmak üzere acil ihtiyaç duyan az gelişmiş bölgelere ulaştırılması için de harekete geçmeliyiz."

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FOTOĞRAF 29 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya’nın Bali Adası’nda gerçekleştirilen G20 Liderler Zirvesi’nin Gıda ve Enerji Güvenliği konulu ilk oturumuna katıldı. Erdoğan, zirve öncesinde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile sohbet etti. Oturumda ilgi odağı yine Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu. Erdoğan, zirve öncesinde Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirve öncesinde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile sohbet etti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile kısa süreli bir görüşme gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, oturumun düzenlendiği salonda İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile kısa süre sohbet etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balideki G20 Liderler Zirvesi kapsamında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile görüştü. Zirvenin yapıldığı Apurva Kempinskide iki lider, basına kapalı, bir araya geldi. Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Joe Biden ile de bir görüşme gerçekleştirdi. G20 Liderler Zirvesi'nde gözler yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üzerindeydi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya'nın Bali Adası'nda gerçekleştirilen G20 Liderler Zirvesi'nin "Gıda ve Enerji Güvenliği" konulu ilk oturumuna katıldı. Oturumda dünya liderlerinin ilgi odağı yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu.

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GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Liderler Zirvesi için Endonezya'da



