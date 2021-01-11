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POLİTİKA

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 1 milyon TL'lik dava: 'Sözde cumhurbaşkanı' ifadeleri tepki toplamıştı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için “Sözde Cumhurbaşkanı” ifadesini kullanmasına tepki yağmıştı. Erdoğan, açıklamaları sonrası Kılıçdaroğlu'na 1 milyon TL'lik dava açtı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan için “sözde Cumhurbaşkanı” ifadesini kullanmıştı. Tepkilerin çığ gibi büyüdüğü açıklamaların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kılıçdaroğlu'a 1 milyon TL'lik dava açtı.

Ayrıca Cumhurbaşkanına hakaret suçundun Kılıçdaroğlu hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan için “Sözde Cumhurbaşkanı” dedi
OYNAT 00:47
Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan için “Sözde Cumhurbaşkanı” dedi
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle eleştirilerde bulunan Kılıçdaroğlu, konuşmasının bir bölümünde, yüzde 52,59 oy alan Cumhurbaşkanı Erdoğan için “Sözde Cumhurbaşkanı” ifadesini kullandı.

İbrahim Kalın'dan Kılıçdaroğlu'nun 'sözde cumhurbaşkanı' ifadesine sert tepki: Bunlar son derece tehlikeli ifadeler
OYNAT 01:55
İbrahim Kalın'dan Kılıçdaroğlu'nun 'sözde cumhurbaşkanı' ifadesine sert tepki: Bunlar son derece tehlikeli ifadeler
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, katıldığı televizyon programında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'sözde cumhurbaşkanı' ifadesine sert tepki gösteren Kalın, 'Kılıçdaroğlu'nun 'sözde cumhurbaşkanı' ifadesi son derece tehlikeli bir ifadedir. Seçilmiş bir Cumhurbaşkanının meşruiyetini tartışmaya açmaktır. Cumhurbaşkanına son seçimlerde oy veren yüzde 52,5 yani neredeyse 26-27 milyon insana saygısızlıktır. Muhalefetin demokrasiyi, millet iradesini sindiremediği anlamına gelir. Bunlar son derece tehlikeli ifadeler ve Kılıçdaroğlu'nun bunu düzeltmesi gerekir. Milletin iradesine saygısızlıktır bu her şeyden önce' ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan için “Sözde Cumhurbaşkanı” dedi
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Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan için “Sözde Cumhurbaşkanı” dedi

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'Sözde cumhurbaşkanı' ifadeleri tepki toplamıştı...

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