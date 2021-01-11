Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 1 milyon TL'lik dava: 'Sözde cumhurbaşkanı' ifadeleri tepki toplamıştı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için “Sözde Cumhurbaşkanı” ifadesini kullanmasına tepki yağmıştı. Erdoğan, açıklamaları sonrası Kılıçdaroğlu'na 1 milyon TL'lik dava açtı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan için “sözde Cumhurbaşkanı” ifadesini kullanmıştı. Tepkilerin çığ gibi büyüdüğü açıklamaların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kılıçdaroğlu'a 1 milyon TL'lik dava açtı.
Ayrıca Cumhurbaşkanına hakaret suçundun Kılıçdaroğlu hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.