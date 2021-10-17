Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Vesayet günleri geride kaldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üç ülkeyi kapsayan ve 4 gün sürecek Afrika ziyareti bugün başlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Angola, Togo ve Nijerya'yı ziyaret edecek. Afrika'ya hareketi öncesi İstanbul Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenleyen ve gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, gündemdeki başlıklara ilişkin açıklamalarda bulundu.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika ziyareti bugün başlıyor: Dört günde üç ülke

TÜRKİYE AFRİKA'NIN STRATEJİK ORTAĞI

Angola ve Togo'ya Türkiye'den Cumhurbaşkanı düzeyinde ilk seyahatler olacağı için Afrika ziyaretlerinin ayrıca önem taşıdığını ifade eden Erdoğan "Türkiye ve Afrika'yı yakınlaştırmaya devam ediyoruz. Türkiye Afrika ülkeleri için stratejik ortak olarak öne çıkıyor. Afrika'ya çıkar odaklı ve kısa vadeli bakmıyoruz. Sömürge düzenini devam ettirmeye çalışanlardan değiliz" dedi.

Konuşmasının önemli bir kısmını CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bürokratları tehdit etmesine ayıran ve sert tepki gösteren Erdoğan, CHP liderinin daha önce de birçok kez memurları hedef aldığına dikkat çekip, şunları söyledi:

CHP'YE VESAYET HATIRLATMASI

Bu açıklama CHP zihniyetinin vesayet zihniyeti olduğunun itirafıdır. Vesayet çağrısından başka bir şey değildir. Hukuk dışı çağrı kamu düzenine tehdittir. CHP'nin özlemini çektiği vesayet günleri artık geride kaldı. Boş heves. Türkiye hukuk devletidir. Bunu hatırlatıyorum. Bay Kemal'in adeta oyun oynadığı alan değildir.

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OYNAT 00:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Özlemini çektiğiniz vesayet günleri artık geride kaldı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika'ya hareketi öncesi Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi. 'Bu açıklama CHP zihniyetinin vesayet zihniyeti olduğunun itirafıdır. Vesayet çağrısından başka bir şey değildir. Hukuk dışı çağrı kamu düzenine tehdittir. CHP'nin özlemini çektiği vesayet günleri artık geride kaldı. Boş heves. Türkiye hukuk devletidir. Bunu hatırlatıyorum. Bay Kemal'in adeta oyun oynadığı alan değildir. BiP'te paylaş

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"KILIÇDAROĞLU SUÇ İŞLİYOR"

Bu bir tehdit, siyasi garabet ve açıkça suçtur. Sen nasıl olur da bu ülkenin memurlarını tehdit edersin? Yeri geliyor öğretmenleri, polisleri tehdit ediyor. Sen kimsin ya? Pek çok kamu görevlilerine tehditler savurdu. Hadi bakalım göreceğiz. Ne yapacağını göreceğiz.

GÜNDEM Bu iddiası da boş çıktı

Bu ülkede memurunun polisinin hakiminin öğretmeninin haklarını savunan bir hükümet vardır. Türkiye darbe zihniyetini gömeli çok oldu. Alışması zaman alacak. O zaman da 'elveda siyaset' diyecektir. Koronavirüse çare bulan bilim dünyasının bu zatın acınası haline de bir çözüm geliştireceğine inanıyorum.

KILIÇDAROĞLU’NUN TCMB ZİYARETİ

CHP liderinin Merkez Bankası'nı hedef alan sözleri ve Merkez Bankası'na gerçekleştirdiği ziyarete de değinen Erdoğan, "Merkez Bankasının bağımsızlığını tartışıyorsun Eğer bağımsız olmasaydı sana aynı gün randevu vermeyebilirdi. Yalan yanlış açıklamalarla ziyaretten sonra hala medyayı ve halkı kandırmaya kalkışıyorsun" ifadelerini kullandı.

MANİPÜLATİF ANKETLERE TEPKİ

Manipülatif seçim anketlerine ilişkin bir soruya da cevap veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, millete operasyon çekmeye çalışıldığına dikkat çekerek, "Özellikle son dönemde ortaya atılan anketlerin kimler tarafından ne amaçla yapıldığı ortada. Manipülasyonlardan bıktık. Gerçekçi anketler bunların manipülasyonlarını ayaklar altına alacaktır. Millete operasyon çekmeye çalışmalarına alışkınız. Benim güvenim kalmadığını daha önce de açıklamıştım. Son seçimlerde yakın tahminlerde bulunan şirket bile çıkmadı" dedi.

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F-35'LERE KARŞILIK YENİ F-16'LAR

Türkiye'nin ABD'den F-16 savaş uçakları alıp almayacağına ilişkin iddialar hakkında da konuşan Erdoğan, teklifin ABD'den geldiğini söyledi ve şunları aktardı: F-35'ler için yatığımız ödeme söz konusu. Bunun karşısında Amerika'nın böyle bir teklifi söz konusu oldu. Biz ülkemizin savunma ihtiyacını gidermemiz gerekiyorsa bu adamları atalım dedik. Savaş filomuzu genişletmek için çabalıyoruz. Yeni F-16'lar alarak filomuzu genişletmek istiyoruz.