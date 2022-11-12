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POLİTİKA

Erdoğan'dan muhalefetin TOGG iddialarına sert tepki: Bay Kemal gitmiş oraya ama adam hala yalan söylüyor bu kadar da ahlaksızlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları 9'uncu Zirvesi için gittiği Özbekistan'daki temaslarını tamamlayarak yurda döndü. Uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, muhalefetin Türkiye'nin yerli ve milli arabası TOGG ile ilgili iddialarına tepki gösterdi. Araçların bütünüyle robotik sistemle üretildiğine dikkat çeken Erdoğan, "Bay Kemal gitmiş oraya ama adam hala yalan söylüyor. Yani bu kadar da ahlaksızlar." dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Erdoğandan muhalefetin TOGG iddialarına sert tepki: Bay Kemal gitmiş oraya ama adam hala yalan söylüyor bu kadar da ahlaksızlar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi kapsamında gittiği Özbekistan ziyareti dönüşünde aralarında TVNET Dış Haberler Editörü Merve Başkurt'un da bulunduğu basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Gündeme ilişkin önemli mesajlar veren Erdoğan, muhalefetin Türkiye'nin yerli ve milli arabası TOGG ile ilgili iddialarına tepki gösterdi.

Araçların bütünüyle robotik sistemle üretildiğine dikkat çeken Erdoğan, "Gümbür gümbür inşallah yola devam ediyoruz." dedi.

MUHALEFETE TOGG TEPKİSİ: BU KADAR DA AHLAKSIZLAR

Erdoğan'ın Türkiye'nin yerli ve milli arabasına ilişkin yaptığı açıklama şu şekilde oldu:

"Her şeyden önce TOGG fabrikasındaki üretim bütünüyle robotik. Araçların bütünü o robotik sistemle üretiliyor. O gün biz bunları gördük. Ben de eşimle fabrikaya girene kadar olayı çok daha farklı tahayyül ediyordum ama girdikten sonra çok daha farklı yaşamaya başladım. Tabii bunlar ne demeye başladılar? “Bunlar İtalya’da üretiliyor” dediler. Yani bu kadar da ahlaksızlar. Biz bu robotik sistemi yurt dışından alamaz mıyız?

"BAY KEMAL GİTMİŞ ORAYA AMA ADAM HALA YALAN SÖYLÜYOR"

Bunun yanında bu robotik sistemler belki kısa bir süre sonra ülkemde de üretilir hale gelecek. Bizim yerli ve milli noktasında da olay sadece bununla kalmayacak tabii. İHA, SİHA, Akıncı üretimi de görülmeli. Bay Kemal de bir kere gitmiş oraya galiba ama buna rağmen adam hala yalan söylüyor. Temel efendi de gitmiş o da yalan söylüyor; yeterli değil filan diyor. Yani bunları anlamak mümkün değil. Bizim işimiz tabii sadece bunlar da değil. Mesela BMC’nin zırhlı araçları var. Şu anda buna benzer birçok alanda, ağır sanayide, ileri teknolojide fabrikalarımız var. Bunlarla beraber gümbür gümbür inşallah yola devam ediyoruz."

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