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Erdoğan'dan Srebrenitsa soykırımı ile ilgili video mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Srebrenitsa soykırımının 28. yılı dolayısıyla video mesaj yayınladı. Erdoğan, Srebrenitsa Soykırımında yaşamını yitirenleri anarak, Türkiye'nin bugün daha güçlü ve itibarlı bir ülke olduğunu belirtti. Erdoğan, Bosna Hersek'teki anma törenine video mesaj göndererek, Bosna Herseklilere teşekkür etti ve Srebrenitsa Soykırımının tekrar yaşanmaması için barış ve hoşgörü kültürünün hakim kılınması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Bosna Hersek'in bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü daima gözeteceklerini ifade etti.

12:22 . 11/07/2023 Salı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Srebrenitsa Soykırı’mının 28’inci anma yılı sebebiyle video mesaj paylaşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tüm dünyanın gözleri önünde Srebrenisa'da işlenen soykırımın, yüreklerimizde açtığı yara yirmi sekiz yıldır kanamaya devam ediyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında şu ifadeleri kullandı;

“Sevgili Bosna Hersekliler, değerli annelerimiz ve şehit aileleri, aziz kardeşlerim. Sizleri şahsım ve milletim adına en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum.

Kısa bir zaman önce idrak ettiğimiz Kurban Bayramı'nızı tebrik ediyor Rabb'imden bizleri daha nice bayramlara kavuşturmasını niyaz ediyorum. Bu vesileyle ülkemizdeki kritik seçim süreci boyunca bizden dualarınızı esirgemediğiniz için her birinize teşekkür ediyorum. Milletimizle birlikte canımızdan bir parça gördüğümüz Bosna Hersekli kardeşlerimizin de güvenine layık olmaya çalışacağız.

‘Ne yaparsanız yapın soykırımı unutmayın’

Bugün insanlık tarihine kara bir leke olarak geçen Srebrenitsa Soykırımı’nın yirmi sekizinci seneyi devriyesidir. Bu matem günümüzde şehitlerimizin kederli ailelerine ve tüm Boşnak kardeşlerimize bir kez daha en içten taziyelerimi sunuyorum. Merhum Aliyan'ın ‘ne yaparsanız yapın ama soykırımı unutmayın. Çünkü unutulan soykırım tekrarlanır’ sözündeki hikmeti ve acı gerçeği aklımızdan çıkarmıyoruz. Bir daha benzer vahşetler yaşamamak için Srebrenitsa'yı asla unutmayacağız ve unutturmayacağız.

‘Nefret söylemini geride bırakmalı barış, hoşgörü ve uzlaşma kültürünü hakim kılmalıyız’

Tüm dünyanın gözleri önünde Srebrenisa'da işlenen soykırımın, yüreklerimizde açtığı yara yirmi sekiz yıldır kanamaya devam ediyor. Defnettiğimiz her bir şehidimizle o günleri bir daha yaşıyor, bir daha hatırlıyor, gözyaşlarımızı bir kez daha içimize akıtıyoruz. Bugün otuz şehidimizi daha ebedi istirahatgahlarına uğurlayacağız. Şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun. Rabb'im tüm şehitlerimizi cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Her 11 Temmuz'da acıları tazelenen şehitlerimizin ailelerine ve Boşnak kardeşlerimize sabrı cemil diliyorum.

Uluslararası mahkeme kararlarına rağmen hala Bosna-Hersek'teki soykırımı inkar edenler, işlediği savaş suçlarından pişmanlık duymadığını söyleyenler ve maalesef bu şahısları destekleyenler çıkabilmektedir. Bu vicdansızları ve yapılan müessif açıklamaları lanetliyorum. Bosna Hersek'teki acıların tekrarlanmaması için nefret söylemini geride bırakmalı barış, hoşgörü ve uzlaşma kültürünü hakim kılmalıyız.

Balkanlar'da barış ve istikrarın korunması için hep birlikte çalışmalıyız. Unutulmamalıdır ki Bosna Hersek'in istikrarı Balkanlar'ın ve Avrupa'nın istikrarı için anahtar niteliktedir. Türkiye Bosna Hersek'in bir istikrar, barış ve refah havzasına dönüşmesi için üzerine düşeni yapmaya devam edecektir.

Kıymetli kardeşlerim, sözlerimi bitirmeden önce şu hususun altını bir kez daha çizmek istiyorum. Bugün yirmi sekiz yıl öncesine göre ekonomisi, diplomasisi, imkan ve kabiliyetleriyle çok daha güçlü, daha itibarlı bir Türkiye vardır. Ülke olarak burada yaşanan acıların tekrarına asla izin vermeyeceğiz. Bosna Hersek'in bağımsızlığını egemenliğini ve toprak bütünlüğünü daima gözeteceğiz. Sizlerden gönüllerinizi ferah tutmanızı bekliyorum. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken Srebrenitsa şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum. Allah'a emanet olun.”



#Recep Tayyip Erdoğan
#Srebrenitsa
#Soykırım
1 saat önce
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