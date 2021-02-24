Gündem Erdoğandan Tarım Kredi Kooperatifi açıklaması Sayısının 500e çıkartılması talimatını verdim
POLİTİKA

Erdoğan'dan Tarım Kredi Kooperatifi açıklaması: Sayısının 500'e çıkartılması talimatını verdim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Tüm sıkıntılara rağmen Türkiye'nin 2020'de üretimi sürdürdüğünü belirten Erdoğan, "Tarım Kredi Kooperatifi sayısını 500'e çıkarma talimatı verdim. Tarım Kredi'nin marketleri ile zincir marketlerin yüksek fiyatlarla vatandaşımızı sömürdüğü noktada bizim piyasayı balansa etmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
​Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
​Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu. Zincir marketlerin fahiş fiyat uygulama politikalarını eleştiren Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifleri'nin sayısının 500'e çıkartılması talimatını verdiğini söyledi.

"Bu sayıyı daha da arttıracağız"

Tüm sıkıntılara rağmen Türkiye'nin 2020'de üretimi sürdürdüğünü belirten Erdoğan, "Tüm sıkıntılara rağmen 2020'de üretimi sürdüren, 16 milyon turist rakamına ulaşan Türkiye için 2021'i yeni bir atılım dönemine dönüştürmemiz şart. Üretim ve ihracat tarafı gayet iyi gidiyor. Tarım Kredi Kooperatifi sayısını 500'e çıkarma talimatı verdim. Tarım Kredi'nin marketleri ile zincir marketlerin yüksek fiyatlarla vatandaşımızı sömürdüğü noktada bizim piyasayı balansa etmemiz gerekiyor. 500,1000 ve gerekirse daha çok bu sayıyı artıracağız. Piyasayı yağmalarsanız kusura bakmayın bu adımları atacağız. Ocak ayı beyaz eşya iç pazar satışı rakamları büyümenin güçlü şekilde sürdüğünü gösteriyor" diye konuştu.

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