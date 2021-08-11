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POLİTİKA

Erdoğan'dan Twitter ve Ekşi Sözlük tepkisi: Yalan tezgahı gibi çalışıyorlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı canlı yayında sosyal medyaya yönelik bir çalışma yapılması gerektiğini vurguladı. Twitter ile ilgili "Türkiye'de ofisin yok, elemanın yok. Öyleyse bunlara bedelini ödetmemiz lazım. Vergini ödeyeceksin, açmazsan bedelini ödeyeceksin." diyen Erdoğan, Ekşi Sözlük'teki ayaklanma çağrılarına da değindi. Erdoğan, "Takma isimlerin arkasına saklanarak, kişilere hakaret edilmesine, milli ve manevi değerlere küfür edilmesine ayaklanma çağrılarına müsaade etmeyiz." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Erdoğandan Twitter ve Ekşi Sözlük tepkisi: Yalan tezgahı gibi çalışıyorlar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanal D ve CNN Türk ortak yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sosyal medyadaki dezenformasyon ve provokasyonlara değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sosyal medyaya hiç olumlu bakmıyorum. Meclis'in açılmasıyla birlikte de çalışmanın yapılması gerektiğine inanıyorum. Doğru bir şeyi düşüneceğiniz yerde yalan yanlış haberlerle vatandaşlarımız çok farklı yöne savruluyor. RTÜK'le çözelim diyorlar. RTÜK neyle uğraşacak? Twitter, "Türkiye'de ofisimiz var" diyor. Türkiye'de ofisin yok, elemanın yok. Öyleyse bunlara bedelini ödetmemiz lazım. Vergini ödeyeceksin, açmazsan bedelini ödeyeceksin. Bu noktadaki çalışmalarımızı TBMM'nin açılmasıyla birlikte farklı istikamette yürütmemiz gerektiğine inanıyorum. Bu çalışmalara hiç şaşırmıyoruz ama bunların da bir bedeli olsun istiyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Ekşi Sözlük' tepkisi: Yalan tezgahı gibi çalışıyorlar
OYNAT 01:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Ekşi Sözlük' tepkisi: Yalan tezgahı gibi çalışıyorlar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı canlı yayında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Hiçbir dijital mecra, hukuktan azade değildir. Onlar da bedelini ödeyecektir. Bu platformda, yalan haber, ırkçılık, terör çağrılarının yatağı olmuş vaziyette. İtibar suikastı ne ararsan bunlarda var. Yalan tezgahı gibi çalışıyorlar. Adı üstünde Ekşi Sözlük, bayağı ekşi.' dedi.

Bir tepki de Ekşi Sözük'e: Adı üstünde bayağı ekşi

Ekşi Sözlük isimli sosyal paylaşım sitesinde yer alan "halkın ayaklanması için daha ne olması gerekiyor" başlığıyla ilgili de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Hiçbir dijital mecra, hukuktan azade değildir. Onlar da bedelini ödeyecektir. Takma isimlerin arkasına saklanarak, kişilere hakaret edilmesine, milli ve manevi değerlere küfür edilmesine ayaklanma çağrılarına müsaade etmeyiz. Bu platformda, yalan haber, ırkçılık, terör çağrılarının yatağı olmuş vaziyette. İtibara suikastı ne ararsan bunlarda var. Yalan tezgahı gibi çalışıyorlar. Adı üstünde Ekşi Sözlük, bayağı ekşi."

Ekşi Sözlük'teki 'ayaklanma' paylaşımına soruşturma
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Ekşi Sözlük'teki 'ayaklanma' paylaşımına soruşturma


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