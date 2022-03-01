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POLİTİKA

Erdoğan'dan Ukrayna diplomasisi: Hollanda Başbakanı Rutte ile Avusturya Cumhurbaşkanı Bellen ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rutte ve Avusturya Cumhurbaşkanı Bellen ile görüştü. Görüşmede, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları, bölgesel gelişmeler ele alındı. Erdoğan, görüşmelerde, Rusya-Ukrayna arasında acil ateşkes tesis edilmesi için çaba göstermeyi sürdürdüklerini belirtti.

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Haber Merkezi AA
Erdoğandan Ukrayna diplomasisi: Hollanda Başbakanı Rutte ile Avusturya Cumhurbaşkanı Bellen ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ve Türkiye-Hollanda ilişkileri ele alındı.

'Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü destekliyoruz'

Erdoğan, görüşmede, Rusya-Ukrayna arasında acil ateşkes tesis edilmesi için çaba göstermeyi sürdürdüklerini belirterek, Ukrayna’nın egemenlik ve toprak bütünlüğünü desteklemeye devam edeceklerini ifade etti.

'Tüm gayreti gösteriyoruz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Cumhurbaşkanı Aleksander Van der Bellen ile debir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı ve Türkiye-Avusturya ilişkileri ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna arasında ateşkesin sağlanması, barışın yeniden tesis edilmesi ve insani durumun iyileştirilmesi için ellerinden gelen tüm gayreti gösterdiklerini ifade etti.


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