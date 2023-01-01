Erdoğan’ın etrafında tek yumruk olalım: MHP lideri Bahçeli'den altılı masaya çağrı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Bahçeli, milletvekilleri, Merkez Disiplin Kurulu (MDK) ve Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleriyle seçim çalışmalarını değerlendirmek üzere bir araya geldiği Kızılcahamam kampının ardından basın toplantısı düzenledi. Bahçeli, Kızılcahamam kampının ardından basın toplantısı düzenledi.

ALTILI MASA HİZİP ODAĞINA DÖNDÜ

Konuşmasında “Altılı masa darmadağındır. Her bir parti kendi çıkarının, kendi ikbalinin, kendi gizli gündeminin peşine düşmüştür” diyen Bahçeli, “altılı masaya zimmetlenmiş, bağlanmış, vesayet ve esaret altına girmiş bir Cumhurbaşkanı hüviyetinin arzu ve arayışının deşifre edildiğini” söyledi. Bahçeli şöyle devam etti: “Altılı masa darmadağındır. Her bir parti kendi çıkarının, kendi ikbalinin, kendi gizli gündeminin peşine düşmüştür. Altılı masaya zimmetlenmiş, bağlanmış, vesayet ve esaret altına girmiş bir Cumhurbaşkanı hüviyeti arzu ve arayışı deşifre edilmiştir. Serok Ahmet, haline bakmadan Hasan Dağı’na oduna gitmek için yola koyulmuştur. Altılı masa cunta yönetimlerini, ara rejim dönemlerini aratmayacak bir nevi konsey yapılanmasıyla Türkiye’yi yöneteceğini iddia etmektedir. Serok Ahmet pazarlık gücünü yükseltmek, ‘ne alırsam, neyi kazanırsam kar’ mantığıyla altılı masanın başlıca hizip odağına dönmüştür.”

ERDOĞAN’LA YENİ BİR SAYFA AÇALIM

Bahçeli, cumhurbaşkanlığı seçimleri için altılı masaya “Sayın Erdoğan’ın etrafında tek yumruk olalım” çağrısı da yaptı. Bahçeli şunları kaydetti: “Cumhurbaşkanı adayı konusunda hep birlikte Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın etrafında tek yumruk olalım, onu sahiplenelim, yeni bir sayfa açalım. Cumhuriyet’in yeni yüzyılına Türk milletinin gücünü ve kudretini birlikte taşıyalım. Gelin bu şerefe siz de ortak olun. Ey CHP, ey İYİ Parti, ey diğer altılı masa mensubu parti başkanları, kazanamayacağınız ve hazır olmadığınız demokratik bir müsabakaya girmekten henüz vakit varken dönün, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında el ele verelim, güç birliği yapalım, bu başarının mükafatı da sizde olsun.”

Bahar seçim mevsimidir