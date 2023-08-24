Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı: 42 ilin jandarma komutanı değişti

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Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, 42 ilin jandarma komutanlıklarına atamalar yapılırken, birçok kaymakam ve vali yardımcısının da görev yerleri değişti. Ayrıca, Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki 2 Tuğgeneral, Tümgeneralliğe; 11 kıdemli albay ise Tuğgeneralliğe terfi ettirildi.
Tümgeneral Nurettin Alkan, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı'na; Tümgeneral Recep Yalçınkaya, Ankara İl Jandarma Komutanlığı'na; Tümgeneral Nuh Köroğlu, Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'na; Tümgeneral Cemil Lütfi Özkul, Konya İl Jandarma Komutanlığı'na; Tümgeneral Halil Şen, Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı'na; Tümgeneral Murat Bulut, Şırnak İl Jandarma Komutanlığı'na; Tümgeneral Selçuk Yıldırım, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'na; Tümgeneral Çoşkun Sel, Adana İl Jandarma Komutanlığı'na; Tuğgeneral Mustafa Erdem, Trabzon İl Jandarma Komutanlığı'na; Tuğgeneral Erhan Demir, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı'na; Tuğgeneral Metin Düz, Erzurum İl Jandarma Komutanlığı'na; Tuğgeneral Gökhan İnan, Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı'na; Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, Hakkari İl Jandarma Komutanlığı'na; Tuğgeneral Adem Şen, Van İl Jandarma Komutanlığı'na; Tuğgeneral Ömer Ersever, Hatay İl Jandarma Komutanlığı'na; Tuğgeneral Ercan Atasoy, Mersin İl Jandarma Komutanlığı'na; Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, Samsun İl Jandarma Komutanlığı'na; Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt, Bingöl İl Jandarma Komutanlığı'na; Jandarma Kıdemli Albay Fatih Cemal Kiper, Kars İl Jandarma Komutanlığı'na; Jandarma Kıdemli Albay Veysel Yanık, Erzincan İl Jandarma Komutanlığı'na; Jandarma Kıdemli Albay Murat Alkan, Karaman İl Jandarma Komutanlığı'na; Jandarma Kıdemli Albay Murat Bozkurt, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı'na; Jandarma Kıdemli Albay Ferdi Erbakıcı, Bilecik İl Jandarma Komutanlığı'na; Jandarma Kıdemli Albay Hacı Ali Büber, Edirne İl Jandarma Komutanlığı'na; Jandarma Kıdemli Albay Mehmet Arı, Amasya İl Jandarma Komutanlığı'na; Jandarma Kıdemli Albay Mehmet Çelik, Artvin İl Jandarma Komutanlığı'na; Jandarma Kıdemli Albay İlker Şimşek, Isparta İl Jandarma Komutanlığı'na; Jandarma Kıdemli Albay Tolga Yağan, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı'na; Jandarma Kıdemli Albay İsmail Gökcek, Karabük İl Jandarma Komutanlığı'na; Jandarma Kıdemli Albay Serhat Demiral, Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı'na; Jandarma Kıdemli Albay Nejdet Karaca, Sakarya İl Jandarma Komutanlığı'na; Jandarma Kıdemli Albay Nihat Özkök, Iğdır İl Jandarma Komutanlığı'na; Jandarma Kıdemli Albay Sabri Küyük, Tokat İl Jandarma Komutanlığı'na; Jandarma Kıdemli Albay Hıdır Ayçiçek, Denizli İl Jandarma Komutanlığı'na; Jandarma Kıdemli Albay Nejdet Özcan, Yozgat İl Jandarma Komutanlığı'na; Jandarma Kıdemli Albay Mehmet Ali Bayer, Aksaray İl Jandarma Komutanlığı'na; Jandarma Kıdemli Albay Naim Çetinkaya, Çorum İl Jandarma Komutanlığı'na; Jandarma Kıdemli Albay Halit Gülten, Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı'na; Jandarma Kıdemli Albay Haluk Saygılı, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı'na; Jandarma Kıdemli Albay Mehmet Avcı, Bolu İl Jandarma Komutanlığı'na; Jandarma Albay Halil Çoşkun, Kilis İl Jandarma Komutanlığı'na ve Jandarma Albay Gürol Okyar, Niğde İl Jandarma Komutanlığı'na getirildi.
Tümgeneral Şakir Uslu, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı'na; Tümgeneral Yusuf Ziyaddin Cavlak, Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanlığı'na; Tümgeneral Cengiz Yıldız, Asayiş Başkanlığı'na; Tümgeneral Ferdi Korkmaz, Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığı'na; Tümgeneral Nail İlbey, Strateji ve Dış İlişkiler Başkanlığı'na; Tümgeneral Ersel Özer, Jandarma Lojistik Başkanlığı'na; Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, Teftiş Kurulu Başkanlığı'na; Tuğgeneral Gökhan Çiloğlu, İstihbarat Daire Başkanlığı'na; Tuğgeneral Hamdi Gülpınar, Jandarma İstihkam Komutanlığı'na; Tuğgeneral Özlem Yılmaz, Personel Merkez Daire Başkanlığı'na; Tuğgeneral Gökhan Şahin, Tem Daire Başkanlığı'na; Tuğgeneral Engin Avcı, Asayiş Daire Başkanlığı'na (İNTİBAK); Tuğgeneral Ferruh Taraktaş, İHA Komutanlığı'na; Tuğgeneral Bülent Baykal, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Daire Başkanlığı'na getirildi.
Bu karar kapsamında; Tuğgeneral Ersel Özer, Tümgeneralliğe; Tuğgeneral Nail İlbey, Tümgeneralliğe; Jandarma İstihbarat Kıdemli Albay Hamdi Gülpınar, Tuğgeneralliğe; Jandarma Kıdemli Albay Mevlüt Dirim, Tuğgeneralliğe; Jandarma Kıdemli Albay Ömer Ersever, Tuğgeneralliğe; Jandarma Kıdemli Albay Gökhan Şahin, Tuğgeneralliğe; Jandarma Kıdemli Albay Ercan Atasoy, Tuğgeneralliğe; Jandarma Pilot Kıdemli Albay Ferruh Taraktaş, Tuğgeneralliğe; Jandarma Kıdemli Albay Engin Avcı, Tuğgeneralliğe; Jandarma Kıdemli Albay Mustafa Bakçepınar, Tuğgeneralliğe; Jandarma Kıdemli Albay Bülent Baykal, Tuğgeneralliğe; Jandarma Kıdemli Albay Bilgihan Yeşilyurt, Tuğgeneralliğe; Jandarma Kıdemli Albay Hakan Dedebağı, Tuğgeneralliğe terfi ettirildi.