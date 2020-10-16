Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Erdoğanın imzasıyla yayımlandı Adalet Bakanlığında kritik atama
POLİTİKA

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı: Adalet Bakan Yardımcısı Cengiz Öner görevden alınarak yerine Hasan Yılmaz atandı

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı: Adalet Bakanlığı'nda kritik atama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Adalet ve Sağlık Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına ilişkin atamalar gerçekleşti. Yayımlanan karar doğrultusunda Adalet Bakan Yardımcısı Cengiz Öner görevden alınarak yerine Hasan Yılmaz atandı.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla üç bakanlıkta atamalar gerçekleşti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla üç bakanlıkta atamalar gerçekleşti.

Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yer aldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Adalet Bakan Yardımcısı Cengiz Öner görevden alındı ve Bakan Yardımcılığına Hasan Yılmaz atandı.

Sağlık Bakanlığı "Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon (FTR) Çalışma Grubu" Mükemmeliyet Merkezi Komisyonu Üyeliğine Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Sibel Aksu Yıldırım getirildi.

Sağlık Bakanlığında açık bulunan Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığına Arif Çetin atandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında açık bulunan Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdür Yardımcılığına vergi müfettişi Coşkun Çekiciler getirildi.

Edremit'te zeytinlikler talan ediliyor: Kanunsuz başkan
GÜNDEM
Edremit'te zeytinlikler talan ediliyor: Kanunsuz başkan

Gastro diplomasi atağı başlıyor
GÜNDEM
Gastro diplomasi atağı başlıyor

Heveslerini kursaklarında bırakacağız
GÜNDEM
Heveslerini kursaklarında bırakacağız
Abone Ol Google News
Canavarca hisle öldürsem parçalardım

Canavarca hisle öldürsem parçalardım

Baldızı ile bacanağını öldüren katil, kan donduran detayları anlattı.
Sıfır otodabir ayıp daha

Sıfır otoda
bir 'ayıp' daha

Aracı iade edip parasını geri alacak.
S-400lerin füze atış testi başlıyor: Sinop yakınlarında gerçekleşecek

İstanbul'dan atılıp Tokat'taki hedefi vuracak.

Türkiye'nin tarihi gaz keşfi satıcıları telaşlandırdı.

Yeni istihdam<br>paketi geliyor

Yeni istihdam
paketi geliyor

Bakan Selçuk, önemli açıklamalarda bulundu.

Belediyenin yol üzerinde izinsiz yaptığı duvar resimleri kaldırıldı.

Fiyat indiren de var, faizi sıfırlayan da..
Trump'ın<br>gergin gecesi

Trump'ın
gergin gecesi

Sorular terletti: Yaptırmış da olabilirim yaptırmamış da olabilirim.
Ben bunları<br>hak etmedim

Ben bunları
hak etmedim

​Salça kazanı cinayetinde pes dedirten savunma.
Nefes kesen operasyon

Nefes kesen operasyon

Polis drone ile tespit edip harekete geçti.
Kritik atama

Kritik atama

Cumhurbaşkanı ​Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı.
Sıfır otomobilde bir 'ayıp' daha: Aracı verip parasını geri alacak
Ekonomi

Sıfır otomobilde bir 'ayıp' daha: Aracı verip parasını geri alacak

'Ayıplı' çıkan sıfır otomobillere bir yenisi daha eklendi. Trabzon'da 3 yıl önce satın aldığı sıfır kilometre lüks otomobilin gövdesinde zamanla oluşan göçükler nedeniyle, aracı satan bayiye dava açan Selva Akbaş, uzun süren hukuk mücadelesini kazandı. Mahkeme 'ayıplı' olduğu tespit edilen aracın, ‘ayıpsız misliyle’ değiştirilmesine hükmetti.
Fransız medyasından algı operasyonu: Türkler Ermeni mahallesini basmış
Dünya

Fransız medyasından algı operasyonu: Türkler Ermeni mahallesini basmış

Azerbaycan, Ermenistan'ın işgal ettiği Dağlık Karabağ bölgesindeki topraklarını geri almak için Türkiye'nin de desteğiyle mücadelesini sürdürüyor. Bu durumdan rahatsız olan Batı, kamuoyunu yanlış yönlendirmekten geri durmuyor. Son olarak Fransız haber sitesi France 24, Türkiye karşıtı yalan haber yaparak bir skandala daha imza attı. 5 Ekim'de çekildiği iddia edilen konvoy görüntülerini "Türkler, Ermeni mahallesine baskın düzenledi" başlığı ile duyurdu.

Bacanağı ile baldızını öldüren eski uzman çavuş: Canavarca hisle öldürmüş olsam parçalardım
Gündem

Bacanağı ile baldızını öldüren eski uzman çavuş: Canavarca hisle öldürmüş olsam parçalardım

Erzurum'da, baldızı Hülya Özmen (29) ile bacanağı Fatih Özmen'i (27), evlerinin önünde pusu kurup, tabancayla vurarak öldürdüğü öne sürülen eski uzman çavuş Mükremin Turan'a (41) tutuklu yargılandığı davada verilen 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının gerekçeli kararı açıklandı. Turan'ın baldızı ve bacanağını tasarlayarak öldürdüğüne vurgu yapılan gerekçeli kararda, sanığın son savunmasında, "Canavarca hisle öldürmüş olsam, diğer öldüren kişiler gibi parçalayıp, kovaya koymam gibi faaliyetlerde bulunmam gerekmektedir. Ben sadece ateş ederek ölüme sebebiyet vermişim. Cesetler üzerinde bir oynamada bulunmadım. Canavarca hisle adam öldürme suçunu kabul etmiyorum" dediği yer aldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.