Gündem Erdoğanın ismini ağzıma almak istemiyorum dediği vekil kim?
POLİTİKA

Erdoğan'ın adını anmak istemiyorum dediği isim kim

Erdoğan'ın 'ismini ağzıma almak istemiyorum' dediği vekil kim?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İl Başkanları toplantısında önemli açıklamalar yaptı. Konuşmasının bir bölümünde CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun Almanya temaslarına değinen Cumhurbaşkanı, "İsmini burada anmak dahi istemediğim, Türk kökenli Alman milletvekiliyle görüştü" ifadesini kullandı. Erdoğan'ın hangi ismi bahsettiği kısa sürede merak konusu oldu.

Yeni Şafak
Almanya Sosyal Demokrat Partisi (SPD) Milletvekili Sevim Dağdelen.
Almanya Sosyal Demokrat Partisi (SPD) Milletvekili Sevim Dağdelen.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da partisinin il başkanları toplantısında konuştu.

Açıklamalarının ilk bölümünde CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Almanya temaslarına değinen Cumhurbaşkanı, "Ne zaman bir seçim olsa soluğu Almanya'da alan bu zat bir takım kişilerle görüşmüş. Görüştüğü kişilere bakınca karşımıza bambaşka bir manzara çıkıyor" şeklinde konuştu.

"İsmini burada anmak dahi istemiyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun Almanya programında görüştüğü isimlerin terörle bağlantıları bir bir açıklarken, konuşmasının bir kısmında "İsmini burada anmak dahi istemiyorum. Türk kökenli bir milletvekili" ifadesini kullandı.

Erdoğan, şöyle devam etti:

  • "Tüm siyasi hayatlarını Türkiye düşmanlığına adamış, terör örgütleriyle yakın ilgisi olan isimlerle görüşüyor. Ellerinde terör örgütlerinin paçavralarıyla Almanya'nın federal meclisine çıkanlarla fotoğraf karesine girdiğini görüyoruz. Bunlardan biri de güya ülkemiz kökenli Alman milletvekili, bayan. Kimdir bu kişi; PKK'yı Almanya'da terör örgütü listesinden çıkmak için canhıraş mücadele vermesiyle tanınıyor. Kendisi PKK uzantısı tüm kuruluşların tüm toplantılarının misafiri ve konuşmacısıdır. YPG bayrağı açacak kadar terör örgütü yandaşıdır. İsmini burada anmak istemiyorum."

Erdoğan'ın açıklamasının ardından kast ettiği ismin kim olduğu merak edildi

Erdoğan'ın kast ettiği isim, Kılıçdaroğlu'nun Almanya ziyaretinin ikinci görüştüğü Almanya Sosyal Demokrat Partisi (SPD) Milletvekili Sevim Dağdelen.

Dağdelen, PKK/YPG destekçisi olarak biliniyor ve Alman Parlamentosu’nda DAEŞ'e karşı mücadele görüşmelerinde PKK/PYD propagandası yapmasıyla hatırlanıyor.

Almanya Sosyal Demokrat Partisi (SPD) Milletvekili Sevim Dağdelen.

Terör sevici Dağdelen kürsüde terör örgütünü simgeleyen bez parçası açmış, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında çirkin ifadeler kullanmıştı.

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