Erdoğan'ın Latif Şimşek'e geçmiş olsun telefonunun ardından İYİ Partili Tolga Tekneci'den skandal çağrı: Ben olsam bir tur daha döverim

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, geçtiğimiz günlerde TV100 canlı yayınında Gazeteci Latif Şimşek'e saldırdı. Stüdyoda gerçekleşen saldırıda yayın kesilirken, Enginyurt daha sonra korumasına emir verip Şimşek'i darp ettirdi. Şimşek'in yaralı kurtulduğu saldırı büyük tepki çekti.
MİLLET İTTİFAKI SESSİZ KALDI
Çirkin görüntülere Millet İttifakı'ndan hiçbir tepki gelmezken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cemal Enginyurt'un saldırdığı Latif Şimşek'i arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Erdoğan, Şimşek'e sürecin takipçisi olacağını söyledi.
Erdoğan'ın desteğinin ardından söz konusu saldırıya ilişkin tek bir kınama mesajı paylaşmayan İYİ Parti'nin İstanbul İl Başkanlığı Yönetim Kurulu Üyesi Tolga Tekneci, skandal bir paylaşıma imza attı.
SKANDAL ÇAĞRI: BEN OLSAM BİR DAHA DÖVERİM
Sosyal medya hesabından Erdoğan'ın geçmiş olsun telefonunun yer verildiği haberi alıntılayan İYİ Partili Tekneci, paylaşımına "Ben Cemal Enginyurt'un yerinde olsam gider bir tur daha döverim" notunu düştü.
Her fırsatta basın özgürlüğünden dem vurarak hükümeti hedef alan İYİ Parti'nin, bir gazeteci için "Yerinde olsam bir daha döverim" ifadesini kullanan üyesi için harekete geçip geçmeyeceği merak konusu oldu.