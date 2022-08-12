Erdoğan'ın Latif Şimşek'e geçmiş olsun telefonunun ardından İYİ Partili Tolga Tekneci'den skandal çağrı: Ben olsam bir tur daha döverim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt tarafından darp edilen Gazeteci Latif Şimşek'i arayarak geçmiş olsun dileklerini iletmişti. Erdoğan'ın Şimşek'i yalnız bırakmayarak destek olması, söz konusu saldırıya hiçbir tepki vermeyen İYİ Parti'de rahatsızlığa neden oldu. İYİ Parti'nin İstanbul İl Başkanlığı Yönetim Kurulu Üyesi Tolga Tekneci, Erdoğan'ın geçmiş olsun telefonunun ardından "Ben Cemal Enginyurt'un yerinde olsam gider bir tur daha döverim" şeklinde skandal bir paylaşıma imza attı.

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