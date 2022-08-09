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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cemal Enginyurt'un saldırdığı Latif Şimşek'i yalnız bırakmadı: Sürecin takipçisi olacağız

Millet İttifakı'nın ortaklarından Demokrat Parti Milletvekili Cemal Enginyurt'un canlı yayında Gazeteci Latif Şimşek'e saldırdığı görüntüler Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Enginyurt'a tepki üstüne tepki gelirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Latif Şimşek'i yalnız bırakmadı. Şimşek'e telefonla ulaşan Erdoğan, geçmiş olsun dileklerini iletti. Erdoğan, sürecin takipçisi olacağını söyledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan Cemal Enginyurtun saldırdığı Latif Şimşeki yalnız bırakmadı: Sürecin takipçisi olacağız
Erdoğan, Şimşek'e geçmiş olsun dileklerini iletti.

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, geçtiğimiz günlerde TV100 canlı yayınında Gazeteci Latif Şimşek'e saldırdı. Stüdyoda gerçekleşen saldırıda yayın kesilirken, Enginyurt daha sonra korumasına emir verip Şimşek'i darp ettirdi. Şimşek'in yaralı kurtulduğu saldırı tepkilere neden oldu.

KORUMANIN DOSYASI KABARIK ÇIKTI

Gazeteci Şimşek'in suç duyurusunda bulunduğu Enginyurt hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan dosya Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi. Gözaltına alınan Enginyurt’un koruması Emrah Topal'ın ise sabıkası kabarık çıktı. Saldırganın, “kasten öldürme, kasten yaralama, tehdit, ruhsatsız silah bulundurma ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma” suçlarından kaydı olduğu öğrenildi.

ERDOĞAN'DAN DESTEK TELEFONU

Enginyurt'a tepki üstüne tepki gelirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazeteci Latif Şimşek'i yalnız bırakmadı. Şimşek'e telefonla ulaşan Erdoğan, geçmiş olsun dileklerini iletti. Erdoğan, sürecin takipçisi olacağını söyledi. Erdoğan'ın desteğini sosyal medya hesabından paylaşan Şimşek şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan aradı. Geçmiş olsun dileklerini ileterek, sürecin takipçisi olacağını belirttiler. Şükranlarımı arz ediyorum."


DP'li Enginyurt'tan Gazeteci Şimşek'e canlı yayında saldırı: Önce darp etti sonra korumasına dövdürdü
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DP'li Enginyurt'tan Gazeteci Şimşek'e canlı yayında saldırı: Önce darp etti sonra korumasına dövdürdü
Millet İttifakı'nın ortaklarından Demokrat Parti milletvekili Cemal Enginyurt TV100 canlı yayınında Gazeteci Latif Şimşek'e saldırdı. Stüdyoda gerçekleşen saldırıda yayın kesilirken, Enginyurt daha sonra korumasına emir verip Şimşek'i darp ettirdi. Şimşek saldırıdan yaralı kurtuldu.

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