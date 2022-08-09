Cumhurbaşkanı Erdoğan Cemal Enginyurt'un saldırdığı Latif Şimşek'i yalnız bırakmadı: Sürecin takipçisi olacağız

Erdoğan, Şimşek'e geçmiş olsun dileklerini iletti.

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, geçtiğimiz günlerde TV100 canlı yayınında Gazeteci Latif Şimşek'e saldırdı. Stüdyoda gerçekleşen saldırıda yayın kesilirken, Enginyurt daha sonra korumasına emir verip Şimşek'i darp ettirdi. Şimşek'in yaralı kurtulduğu saldırı tepkilere neden oldu.

KORUMANIN DOSYASI KABARIK ÇIKTI

Gazeteci Şimşek'in suç duyurusunda bulunduğu Enginyurt hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan dosya Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi. Gözaltına alınan Enginyurt’un koruması Emrah Topal'ın ise sabıkası kabarık çıktı. Saldırganın, “kasten öldürme, kasten yaralama, tehdit, ruhsatsız silah bulundurma ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma” suçlarından kaydı olduğu öğrenildi.

ERDOĞAN'DAN DESTEK TELEFONU

Enginyurt'a tepki üstüne tepki gelirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazeteci Latif Şimşek'i yalnız bırakmadı. Şimşek'e telefonla ulaşan Erdoğan, geçmiş olsun dileklerini iletti. Erdoğan, sürecin takipçisi olacağını söyledi. Erdoğan'ın desteğini sosyal medya hesabından paylaşan Şimşek şu ifadelere yer verdi:

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"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan aradı. Geçmiş olsun dileklerini ileterek, sürecin takipçisi olacağını belirttiler. Şükranlarımı arz ediyorum."

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan aradı. Geçmiş olsun dileklerini ileterek, sürecin takipçisi olacağını belirttiler. Şükranlarımı arz ediyorum. — LATİF ŞİMŞEK (@latifsimsekk) August 9, 2022



