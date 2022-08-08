CHP'den Cemal Enginyurt'un Latif Şimşek'e saldırdığı görüntülere ilişkin evlere şenlik açıklama: Tasvip etmiyoruz

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, iki gün evvel TV100 canlı yayınında Gazeteci Latif Şimşek'e saldırdı. Stüdyoda gerçekleşen saldırıda yayın kesilirken, Enginyurt daha sonra korumasına emir verip Şimşek'i darp ettirdi. Şimşek'in yaralı kurtulduğu saldırı tepkilere neden oldu.

Gazeteci Şimşek'in suç duyurusunda bulunduğu Enginyurt hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan dosya Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi. Gözaltına alınan Enginyurt’un koruması Emrah Topal'ın ise sabıkası kabarık çıktı. Saldırganın, “kasten öldürme, kasten yaralama, tehdit, ruhsatsız silah bulundurma ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma” suçlarından kaydı olduğu öğrenildi.

MİLLET İTTİFAKI'NDAN ÇIT ÇIKMADI

Millet İttifakı'nın ortaklarından Demokrat Parti Milletvekili Cemal Enginyurt'un Şimşek'e uyguladığı şiddet görüntülerine ittifak ortaklarından tek bir tepki gelmedi. Her fırsatta basın özgürlüğünden dem vurarak hükümeti hedef alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntüler karşısında sessiz kalmayı tercih etti.

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CHP SÖZCÜSÜ KONUŞMASINDA YER VERMEDİ

Öte yandan bugün basın toplantısı düzenleyen CHP Sözcüsü Faik Öztrak, gündeme ilişkin yaptığı açıklamada, Gazeteci Latif Şimşek'e yapılan saldırıyla ilgili sessiz kalmayı tercih etti.

ORTAKLARININ SALDIRISINDAN HÜKÜMETİ SORUMLU TUTTU

Konuşmasını tamamladıktan sonra gazetecilerden soru kabul eden Öztrak, Cemal Enginyurt'un Latif Şimşek'e uyguladığı şiddetin sorulması üzerine şu değerlendirmede bulundu:

"CHP olarak bizim hiçbir şiddet olayını tasvip etmemiz mümkün değildir. Hele hele basın mensuplarına uygulanacak şiddeti hiç kabul edemeyiz. Basın mensuplarına çok ciddi şiddet uygulanıyor. Bunun temel sebebi de siyasi atmosfer. Özellikle sarayın kutuplaştırarak oy alma stratejisi insanları birbirine karşı şiddet uygular hale getiriyor."