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POLİTİKA

Canlı yayında gazeteci Şimşek'e saldıran DP'li Cemal Enginyurt'un koruması suç makinesi çıktı: Cinayetten kaydı var

Millet İttifakı'nın ortaklarından Demokrat Parti milletvekili Cemal Enginyurt ve koruması canlı yayında gazeteci Latif Şimşek’e saldırmasının yankıları sürüyor. Gazeteci Şimşek'in suç duyurusunda bulunduğu Enginyurt hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan dosya Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi. Gözaltına alınan Enginyurt’un koruması Emrah Topal'ın ise sabıkası kabarık çıktı. Saldırganın, “kasten öldürme, kasten yaralama, tehdit, ruhsatsız silah bulundurma ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma” suçlarından kaydı olduğu öğrenildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Canlı yayında gazeteci Şimşeke saldıran DPli Cemal Enginyurtun koruması suç makinesi çıktı: Cinayetten kaydı var
Demokrat Parti milletvekili Cemal Enginyurt

TV100’de bir tartışma programının konuğu olan gazeteci Latif Şimşek, Demokrat Parti Milletvekili Cemal Enginyurt’la tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle Enginyurt ve koruması, Şimşek’e saldırıp darp etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Şimşek’in şikayetçi olması üzerine tepki çeken olayla ilgili soruşturma başlattı.

SALDIRGAN GÖZALTINDA

İstanbul Emniyeti, olayın yaşandığı stüdyodaki güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Yapılan incelemelerde, Enginyurt’la birlikte Şimşek’e saldıran kişinin Emrah Topal olduğu tespit edildi. Saldırgan gözaltına alındı. Öte yandan soruşturma kapsamında 2 şüphelinin daha gözaltına alınacağı öğrenildi.

Korumanın saldırı anı stüdyonun güvenlik kamerasına böyle yansıdı.
Korumanın saldırı anı stüdyonun güvenlik kamerasına böyle yansıdı.

'KASTEN ÖLDÜRME'DEN KAYDI VAR

Saldırgan Emrah Topal’ın suç dosyası kabarık çıktı. Topal’ın “kasten öldürme, kasten yaralama, tehdit, ruhsatsız silah bulundurma ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma” suçlarından kaydı olduğu ortaya çıktı.

Canlı yayında gazeteci Latif Şimşek'e saldırı anlarının görüntüsü ortaya çıktı: DP Milletvekili Cemal Enginyurt ve koruması hakkında soruşturma
HAYAT
Canlı yayında gazeteci Latif Şimşek'e saldırı anlarının görüntüsü ortaya çıktı: DP Milletvekili Cemal Enginyurt ve koruması hakkında soruşturma

Cemal Enginyurt ve korumasının Latif Şimşek'e saldırdığı anlara dair yeni görüntüler
OYNAT 01:12
Cemal Enginyurt ve korumasının Latif Şimşek'e saldırdığı anlara dair yeni görüntüler
Demokrat Parti Milletvekili Cemal Enginyurt ve korumasının tv100 kanalındaki yayın sırasında gazeteci Latif Şimşek'e saldırdığı anların kamera kayıtları ortaya çıktı.

Yayın esnasında yerinden kalkarak Latif Şimşek'in üzerine yürüyen Enginyurt programın moderatörü, diğer konuklar ve kameramanlar tarafından engelleniyor. Bu esnada stüdyoya Enginyurt'un koruması (beyaz gömlekli) giriyor ve Latif Şimşek'in çevresinde durmaya başlıyor.

Cemal Enginyurt uzaklaştırılmaya çalışılırken de Latif Şimşek'in dibinden ayrılmayan koruma daha sonra Şimşek'i iterek sandalyeye oturtuyor. Cemal Enginyurt ikinci kez saldırı girişiminde bulununca da Şimşek'e arkadan yumruk atıp yüzüne ve kafasına vurmaya başlıyor. Cemal Enginyurt'un da bu arbede esnasında saldırıya geçerek Latif Şimşek'e yumruk attığı görülüyor.

Demokrat Parti Cemal Enginyurt canlı yayında Latif Şimşek'e saldırdı: Yetmedi korumasına dövdürdü
GÜNDEM
Demokrat Parti Cemal Enginyurt canlı yayında Latif Şimşek'e saldırdı: Yetmedi korumasına dövdürdü

DP'li Enginyurt'tan Gazeteci Şimşek'e canlı yayında saldırı: Önce darp etti sonra korumasına dövdürdü
OYNAT 00:46
DP'li Enginyurt'tan Gazeteci Şimşek'e canlı yayında saldırı: Önce darp etti sonra korumasına dövdürdü
Millet İttifakı'nın ortaklarından Demokrat Parti milletvekili Cemal Enginyurt TV100 canlı yayınında Gazeteci Latif Şimşek'e saldırdı. Stüdyoda gerçekleşen saldırıda yayın kesilirken, Enginyurt daha sonra korumasına emir verip Şimşek'i darp ettirdi. Şimşek saldırıdan yaralı kurtuldu.



Hollywoodun sesiydi

Hollywood'un sesiydi

​Sungun Babacan son yolculuğuna uğurlandı.
Tedirgin eden görüntü

Tedirgin eden görüntü

Her yeri istila ettiler.
Canlı yayında gazeteci Şimşeke saldıran DPli Cemal Enginyurtun koruması suç makinesi çıktı: Cinayetten kaydı var

​TPAO'ya yetki verildi.

​Resmi açıklama geldi

​Kasti kusuru olan varsa hak ettiği ceza verilecek

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