Canlı yayında gazeteci Şimşek'e saldıran DP'li Cemal Enginyurt'un koruması suç makinesi çıktı: Cinayetten kaydı var

TV100’de bir tartışma programının konuğu olan gazeteci Latif Şimşek, Demokrat Parti Milletvekili Cemal Enginyurt’la tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle Enginyurt ve koruması, Şimşek’e saldırıp darp etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Şimşek’in şikayetçi olması üzerine tepki çeken olayla ilgili soruşturma başlattı.

SALDIRGAN GÖZALTINDA

İstanbul Emniyeti, olayın yaşandığı stüdyodaki güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Yapılan incelemelerde, Enginyurt’la birlikte Şimşek’e saldıran kişinin Emrah Topal olduğu tespit edildi. Saldırgan gözaltına alındı. Öte yandan soruşturma kapsamında 2 şüphelinin daha gözaltına alınacağı öğrenildi.

Korumanın saldırı anı stüdyonun güvenlik kamerasına böyle yansıdı.

'KASTEN ÖLDÜRME'DEN KAYDI VAR

Saldırgan Emrah Topal’ın suç dosyası kabarık çıktı. Topal’ın “kasten öldürme, kasten yaralama, tehdit, ruhsatsız silah bulundurma ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma” suçlarından kaydı olduğu ortaya çıktı.

REKLAM

HAYAT Canlı yayında gazeteci Latif Şimşek'e saldırı anlarının görüntüsü ortaya çıktı: DP Milletvekili Cemal Enginyurt ve koruması hakkında soruşturma

OYNAT 01:12 Cemal Enginyurt ve korumasının Latif Şimşek'e saldırdığı anlara dair yeni görüntüler Demokrat Parti Milletvekili Cemal Enginyurt ve korumasının tv100 kanalındaki yayın sırasında gazeteci Latif Şimşek'e saldırdığı anların kamera kayıtları ortaya çıktı.



Yayın esnasında yerinden kalkarak Latif Şimşek'in üzerine yürüyen Enginyurt programın moderatörü, diğer konuklar ve kameramanlar tarafından engelleniyor. Bu esnada stüdyoya Enginyurt'un koruması (beyaz gömlekli) giriyor ve Latif Şimşek'in çevresinde durmaya başlıyor.



Cemal Enginyurt uzaklaştırılmaya çalışılırken de Latif Şimşek'in dibinden ayrılmayan koruma daha sonra Şimşek'i iterek sandalyeye oturtuyor. Cemal Enginyurt ikinci kez saldırı girişiminde bulununca da Şimşek'e arkadan yumruk atıp yüzüne ve kafasına vurmaya başlıyor. Cemal Enginyurt'un da bu arbede esnasında saldırıya geçerek Latif Şimşek'e yumruk attığı görülüyor.

BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

GÜNDEM Demokrat Parti Cemal Enginyurt canlı yayında Latif Şimşek'e saldırdı: Yetmedi korumasına dövdürdü







