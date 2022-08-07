Canlı yayında gazeteci Şimşek'e saldıran DP'li Cemal Enginyurt'un koruması suç makinesi çıktı: Cinayetten kaydı var
Millet İttifakı'nın ortaklarından Demokrat Parti milletvekili Cemal Enginyurt ve koruması canlı yayında gazeteci Latif Şimşek’e saldırmasının yankıları sürüyor. Gazeteci Şimşek'in suç duyurusunda bulunduğu Enginyurt hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan dosya Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi. Gözaltına alınan Enginyurt’un koruması Emrah Topal'ın ise sabıkası kabarık çıktı. Saldırganın, “kasten öldürme, kasten yaralama, tehdit, ruhsatsız silah bulundurma ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma” suçlarından kaydı olduğu öğrenildi.
TV100’de bir tartışma programının konuğu olan gazeteci Latif Şimşek, Demokrat Parti Milletvekili Cemal Enginyurt’la tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle Enginyurt ve koruması, Şimşek’e saldırıp darp etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Şimşek’in şikayetçi olması üzerine tepki çeken olayla ilgili soruşturma başlattı.
SALDIRGAN GÖZALTINDA
İstanbul Emniyeti, olayın yaşandığı stüdyodaki güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Yapılan incelemelerde, Enginyurt’la birlikte Şimşek’e saldıran kişinin Emrah Topal olduğu tespit edildi. Saldırgan gözaltına alındı. Öte yandan soruşturma kapsamında 2 şüphelinin daha gözaltına alınacağı öğrenildi.
'KASTEN ÖLDÜRME'DEN KAYDI VAR
Saldırgan Emrah Topal’ın suç dosyası kabarık çıktı. Topal’ın “kasten öldürme, kasten yaralama, tehdit, ruhsatsız silah bulundurma ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma” suçlarından kaydı olduğu ortaya çıktı.