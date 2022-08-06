Gündem Demokrat Parti Cemal Enginyurt canlı yayında Latif Şimşeke saldırdı Yetmedi korumasına dövdürdü
POLİTİKA

Demokrat Parti Cemal Enginyurt canlı yayında Latif Şimşek'e saldırdı: Yetmedi korumasına dövdürdü

Millet İttifakı'nın ortaklarından Demokrat Parti milletvekili Cemal Enginyurt, canlı yayında gazeteci Latif Şimşek’in üzerine yürüdü. Stüdyoda gerçekleşen saldırıda yayın kesilirken, Enginyurt daha sonra korumasına emir verip Şimşek'i darp ettirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Demokrat Parti Cemal Enginyurt canlı yayında Latif Şimşeke saldırdı: Yetmedi korumasına dövdürdü
Demokrat Parti Cemal Enginyurt canlı yayında Latif Şimşek'e saldırdı.

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt ile Gazeteci Latif Şimşek, TV100’de bir tartışma programına konuk oldu. İkili arasında yaşanan polemiğin ardından Cemal Enginyurt, Latif Şener’in üzerine yürüdü. İki isim birbirine parmak sallarken, devreye stüdyoda bulunan korumalar girdi. Canlı yayın ise yarıda kesildi.

  • Stüdyoda gerçekleşen saldırıda yayın kesilirken, Enginyurt daha sonra korumasına emir verip Şimşek'i darp ettirdi.

DP'li Enginyurt'tan Gazeteci Şimşek'e canlı yayında saldırı: Önce darp etti sonra korumasına dövdürdü
OYNAT 00:46
DP'li Enginyurt'tan Gazeteci Şimşek'e canlı yayında saldırı: Önce darp etti sonra korumasına dövdürdü
Millet İttifakı'nın ortaklarından Demokrat Parti milletvekili Cemal Enginyurt TV100 canlı yayınında Gazeteci Latif Şimşek'e saldırdı. Stüdyoda gerçekleşen saldırıda yayın kesilirken, Enginyurt daha sonra korumasına emir verip Şimşek'i darp ettirdi. Şimşek saldırıdan yaralı kurtuldu.


“ENGİNYURT’UN KORUMASI LATİF ŞENER’İ DARP ETTİ”

Olayın ardından programın sunucusu Pınar Işık Ardor olayı kınadıklarını belirterek izleyicilerden özür diledi. Ardor ayrıca, “Cemal Enginyurt’un koruması gözümüzün önünde… darp da edildi. Konu yargıya intikal ettirildi. Latif Şimşek kendine geldikten sonra yayına gelecek. Şiddetle kınıyoruz” diye konuştu.

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Demokrat Parti Cemal Enginyurt canlı yayında Latif Şimşeke saldırdı: Yetmedi korumasına dövdürdü

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