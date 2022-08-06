Demokrat Parti Cemal Enginyurt canlı yayında Latif Şimşek'e saldırdı: Yetmedi korumasına dövdürdü

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt ile Gazeteci Latif Şimşek, TV100’de bir tartışma programına konuk oldu. İkili arasında yaşanan polemiğin ardından Cemal Enginyurt, Latif Şener’in üzerine yürüdü. İki isim birbirine parmak sallarken, devreye stüdyoda bulunan korumalar girdi. Canlı yayın ise yarıda kesildi.
- Stüdyoda gerçekleşen saldırıda yayın kesilirken, Enginyurt daha sonra korumasına emir verip Şimşek'i darp ettirdi.
“ENGİNYURT’UN KORUMASI LATİF ŞENER’İ DARP ETTİ”
Olayın ardından programın sunucusu Pınar Işık Ardor olayı kınadıklarını belirterek izleyicilerden özür diledi. Ardor ayrıca, “Cemal Enginyurt’un koruması gözümüzün önünde… darp da edildi. Konu yargıya intikal ettirildi. Latif Şimşek kendine geldikten sonra yayına gelecek. Şiddetle kınıyoruz” diye konuştu.