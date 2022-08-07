Canlı yayında gazeteci Latif Şimşek'e saldırı anlarının görüntüsü ortaya çıktı: DP Milletvekili Cemal Enginyurt ve koruması hakkında soruşturma

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt ile Gazeteci Latif Şimşek, TV100’de bir tartışma programına konuk oldu.

Tutuklu yargılanan Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala ile ilgili görüşlerin sunulduğu esnada Şimşek, “Herkes verilen karara saygı duyacak. Kimse bu ülkenin hakimini, savcısını, polisini küçümseyemez” dedi.

Bunun üzerine Cemal Enginyurt, “Bırak bu savunuculuğu, bırak bu işleri” diyerek tepki gösterdi.

Ve bir anda ortalık karıştı.





Canlı yayında kafa kafaya geldiler

Şimşek'in de “Sen bırak bu işleri” şeklinde cevap vermesinin ardından iki isim canlı yayında kafa kafaya geldi.

Bu anlara tanıklık eden ve panikleyen Pınar Ardor ise“Kesin yayını arkadaşlar” diyerek yönetmenden ricada bulundu. Ardor ile diğer konuklar, Enginyurt ve Şimşek'in yanına giderek ayrılmalarını sağladı.

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GÜNDEM Demokrat Parti Cemal Enginyurt canlı yayında Latif Şimşek'e saldırdı: Yetmedi korumasına dövdürdü

ENGİNYURT’UN KORUMASI LATİF ŞENER’İ DARP ETTİ

Stüdyodakilerin araya girmesinin ardından iki isim ayrıldı fakat kameraların görmediği noktada kavga devam etti.

Cemal Enginyurt ve koruması gazeteci Latif Şimşek'e saldırıp, darbetti.

KAMERA ARKASI GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Konunun yargıya intikal edeceği belirtilirken, tartışmaya ilişkin kamera arkası görüntüleri ortaya çıktı.

OYNAT 01:12 Cemal Enginyurt ve korumasının Latif Şimşek'e saldırdığı anlara dair yeni görüntüler Demokrat Parti Milletvekili Cemal Enginyurt ve korumasının tv100 kanalındaki yayın sırasında gazeteci Latif Şimşek'e saldırdığı anların kamera kayıtları ortaya çıktı.



Yayın esnasında yerinden kalkarak Latif Şimşek'in üzerine yürüyen Enginyurt programın moderatörü, diğer konuklar ve kameramanlar tarafından engelleniyor. Bu esnada stüdyoya Enginyurt'un koruması (beyaz gömlekli) giriyor ve Latif Şimşek'in çevresinde durmaya başlıyor.



Cemal Enginyurt uzaklaştırılmaya çalışılırken de Latif Şimşek'in dibinden ayrılmayan koruma daha sonra Şimşek'i iterek sandalyeye oturtuyor. Cemal Enginyurt ikinci kez saldırı girişiminde bulununca da Şimşek'e arkadan yumruk atıp yüzüne ve kafasına vurmaya başlıyor. Cemal Enginyurt'un da bu arbede esnasında saldırıya geçerek Latif Şimşek'e yumruk attığı görülüyor.

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Görüntülerde Enginyurt’un korumasının saldırıyı engellemediği aksine Latif Şimşek’e vurabilsin diye önünü açtığı, itip sandalyeye oturttuğu görülüyor. Daha sonra da arkadan yumruk atarak kafasına, yüzüne vurduğu, bu sırada Enginyurt'un da saldırdığı güvenlik kamerasına yansıyor.





ENGİNYURT’A KINAMA

tv100 yönetimi, olayın hemen ardından Cemal Enginyurt'un bu davranışını şiddetle kınadığını açıkladı.

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Moderatör Pınar Ardor, istenmeyen olayla ilgili tv100 yönetiminin açıklamasını aktardı.

Ardor, şunları söyledi:

“tv100 yönetimi, değerli Yönetim Kurulu Başkanımız Necat Gülseven, Genel Yayın Yönetmenimiz Alican Değer, Programlar Müdürümüz Bülent Yılmaz ve kanal yöneticilerimiz, bütün ekip arkadaşlarımız olayı şiddetle kınıyorlar, kamuoyundan özür diliyorlar.”

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Karakolda verdiği ifadesinde Cemal Enginyurt'tan ve korumasından şikayetçi olduğunu ifade eden gazeteci Latif Şimşek saldırganların cezalandırılmasını talep etti.

Cemal Enginyurt’un koruması hakkında gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tv100 canlı yayınında yanındaki korumasıyla birlikte gazeteci Latif Şimşek'i darbeden Cemal Enginyurt ve koruması hakkında açıklama yaptı. Açıklamada, "Soruşturma başlatılmış olup şüpheli hakkında gözaltı talimatı verilmiştir" denildi.

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Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:





"İstanbul cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından, 06.09.2022 günü saat:22.00 sıralarında TV100 kanalında canlı yayın esnasında konuklarından milletvekili Cemal ENGİNYURT ve gazeteci Latif ŞİMŞEK’in arasında çıkan tartışma neticesinde, Milletvekili Cemal ENGİNYURT ile birlikte kanala gelen ve resmî bir görevi bulunmayan şüphelinin Latif ŞİMŞEK’i darp etmesi olayı ile ilgili müştekinin şikayeti üzerine soruşturma başlatılmış olup şüpheli hakkında gözaltı talimatı verilmiştir.

Milletvekili Cemal ENGİNYURT hakkında ise soruşturma evrakı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilecektir."



